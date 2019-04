Jarosław Kaczyński wysłał do liderów partii projekt deklaracji. „Odnosi się do interesów finansowych naszych obywateli”

– Wysłałem do Grzegorza Schetyny i do Pawła Kukiza projekt deklaracji, którą sam już podpisałem. Jest to deklaracja ponad polityczna, ponad podziałami politycznymi – powiedział Jarosław Kaczyński na zorganizowanej w środę 17 kwietnia 2019 roku konferencji prasowej. Polityk poinformował, że chodzi o to, by „wszystkie formacje zagwarantowały, że w Polsce nie będzie wprowadzone euro", zanim Polska nie osiągnie poziomu gospodarczego państw, które leżą za naszą zachodnią granicą.

– Mam nadzieję, że ta deklaracja pokaże jednak dojrzałość polskiej klasy politycznej. W tym wypadku chodzi o oczywisty interes naszego kraju i jego obywateli. Ten interes jest całkowicie spójny. Złotówka chroni nas przed wstrząsami. Strefa euro to strefa stagnacji – powiedział Jarosław Kaczyński. – Liczymy na to, że ewentualne zobowiązania niektórych partii politycznych wobec zewnętrznych sojuszników nie będą miały znaczenia, bo interes naszego państwa jest oczywisty – dodał.

„Mówimy »nie« euro”