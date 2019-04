Tomasz Komenda wystąpił do sądu o gigantyczne odszkodowanie. Chodzi o niemal 19 mln

42-letni dziś Tomasz Komenda został niesłusznie skazany na 25 lat więzienia za gwałt i zabójstwo 15-latki. Z zakładu karnego wyszedł po 18 latach, gdy wykazano, że nie był sprawcą zarzucanej mu zbrodni. W środę 17 kwietnia 2019 roku po godzinie 12.00 mecenas Zbigniew Ćwiąkalski złożył wniosek o zadośćuczynienie i odszkodowanie w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Chodzi o wypłatę 18 mln złotych zadośćuczynienia (milion za każdy rok, który Tomasz Komenda niesłusznie spędził w więzieniu) oraz wypłatę 811,5 tys. złotych odszkodowania (jest to kwota, którą zdaniem mec. Ćwiąkalskiego jego klient mógł zarobić przez 18 lat, gdyby był na wolności).

– Długo pracowaliśmy nad wnioskiem, ponieważ rozmowy z Tomkiem na temat tego, co przeżył w więzieniu, były niezwykle trudne. Tak trudne, że nie chciał, by jego mama słuchała, co go tam spotkało – powiedział Zbigniew Ćwiąkalski w rozmowie z Wirtualną Polską. Tomasz Komenda twierdzi, że podczas pobytu w więzieniu był poniżany i bity.

Stan psychiczny Tomasza Komendy

Przypomnijmy – pod koniec lutego mecenas Ćwiąkalski informował, że stan Tomasza Komendy się pogorszył. – Jego stan psychiczny jest gorszy niż bezpośrednio po opuszczeniu więzienia. Ma takie dołki, że odłożyliśmy na razie czynności związane z przygotowaniem wniosku o zadośćuczynienie. Tyle lat za kratami robi swoje – przekazał wówczas pełnomocnik Tomasza Komendy.