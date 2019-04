Jeśli to renowacja, to bardzo nieudana. I chyba znamy źródło inspiracji

O całej sprawie dowiedzieliśmy się dzięki fotografii, którą na Twitterze zamieścił dziennikarz TVN24 Igor Sokołowski. Na zdjęciu widzimy... zdziwioną twarz, która przypomina bardziej pracę siedmiolatka z plastyki, niż znane z polskich ulic posągi w kapliczkach. "Gdy talentu jest nieco mniej, niż zapału... To była piękna figura Matki Boskiej. Do niedawna" – pisze w komentarzu do zdjęcia Sokołowski. Nie precyzuje czy jest to efekt czyjejś pracy, czy też działania dowcipnych chuliganów.

Większość internautów przyjęła tę drugą wersję i szybko powiązała polskie „dzieło” z nieudolnie odrestaurowanym hiszpańskim freskiem Ecce homo. Maryję z Woli Korzeniowej okrzyknięto nawet matką „Jeżusa z Borji”, jak ochrzczono tamten przypadek. Autorem XIX-wiecznego fresku był Elias Garcia Martinez. Za jego nieudolną konserwację wzięła się w 2012 roku Cecilia Giménez.