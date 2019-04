Mieszkanka Oławy znalazła w toalecie… węża. Policja szuka jego właściciela

We wtorek 16 kwietnia 2019 roku przed godz. 22.00 dyżurny oławskiej policji otrzymał nietypowe zgłoszenie od kobiety mieszkającej w centrum miasta. Poinformowała, że w jej toalecie znajduje się wąż. – Policjant poinstruował kobietę, aby zamknęła drzwi do łazienki. W tym czasie funkcjonariusz poinformował o zdarzeniu lekarza weterynarii, który przyjechał do mieszkania kobiety – powiedział Krzysztof Zaporowski, rzecznik dolnośląskiej policji. Weterynarz odłowił gada.

– Prawdopodobnie jest to lancetogłów królewski bądź kalifornijski. Naturalnie występuje na terenie Ameryki Północnej. Często spotykany w prywatnych hodowlach. Musiał komuś uciec – powiedział Marek Pastuszek, kierownik terrarium we wrocławskim ogrodzie zoologicznym w rozmowie z TVN 24. Węże tego gatunku nie są jadowite.

Obecnie policja szuka właściciela zwierzęcia i ustala wszelkie okoliczności opisywanego zdarzenia.