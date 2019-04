Dziś Wielki Czwartek. W Kościele rozpoczyna się Triduum Paschalne

Wielki Czwartek

W tym dniu Kościół upamiętnia Ostatnią Wieczerzę, którą Chrystus spożył ze swoimi uczniami. Jest to dzień ustanowienia dwóch sakramentów: kapłaństwa i eucharystii. Kościół katolicki w swojej symbolice nawiązuje także do „gestu miłości” wykonanego przez Chrystusa, a mianowicie obmycia nóg apostołom. W Wielki Czwartek w każdej parafii odbywa się podobny ryt, którego dokonuje kapłan, obmywając i całując stopy dwunastu mężczyznom z parafii. Pierwszy dzień Triduum przypomina także o modlitwie Jezusa w Ogrójcu i jego pojmaniu. Po zakończonej Mszy Ostatniej Wieczerzy, Najświętszy Sakrament zostaje przeniesiony z tabernakulum do ciemnicy symbolizującej więzienie Chrystusa, w którym spędził ostatnią noc przed śmiercią.

Wielki Piątek i post ścisły

Tego dnia w Kościele wspomina się drogę krzyżową i śmierć Chrystusa. Jest to jedyny dzień w roku liturgicznym Kościoła, kiedy nie jest sprawowana Msza Święta. Liturgia, podczas której następuje adoracja krzyża, sprawowana jest w ciszy, bez towarzyszenia organów i dzwonów. Po zakończonej liturgii następuje przeniesienie Najświętszego Sakramentu do tzw. Grobu Pańskiego. W tym dniu katolików obowiązuje post ścisły, a więc wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych oraz ograniczenie spożywanych posiłków do trzech: dwóch lekkich i jednego do syta.

Wielka Sobota

Ostatni dzień Triduum. Kościół upamiętnia czas, gdy ciało Jezusa spoczywało w grobie. W tym dniu wierni przychodzą do kościoła z tzw. święconką, złożoną z produktów, które następnego dnia znajdą się na stole wielkanocnym. Oprócz obrzędu poświęcenia pokarmów, w ciągu dnia, aż do wieczora, nie sprawuje się Mszy. Jedyną liturgią, która jednocześnie kończy Triduum jest Liturgia Wigilii Paschalnej. Sprawowana najczęściej po zmroku i upamiętniająca wyjście Żydów z Egiptu oraz zmartwychwstanie Chrystusa liturgia bogata jest w symbole takie jak poświęcenie ognia czy odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Jest to najważniejsza celebracja Kościoła w ciągu całego roku.

Niedziela Wielkanocna

Choć nie przynależy już do Triduum, to jest najbardziej uroczystym dniem świąt. Tego dnia, jak w każdą niedzielę, wierni mają obowiązek uczestniczenia we mszy świętej. W wielu parafiach rano odbywa się procesja rezurekcyjna, która jest wyrazem radości ze zmartwychwstania Chrystusa.

Wielkanoc – czy trzeba iść do Kościoła?

Choć żadne z dni Triduum nie jest traktowane jako święto nakazane, a więc wierni nie mają obowiązku iść wtedy do Kościoła, to jednak ze względu na tradycję w te dni frekwencja podczas nabożeństw jest o wiele wyższa niż przez resztę roku.

