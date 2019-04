Spięcie między Mazurek i Pawłowicz? „Odechciewa się walki”

– Krystyna Pawłowicz nie jest członkiem PiS, jest w klubie PiS. Natomiast ona ponosi pełną odpowiedzialność za to, co publikuje na Twitterze. Rozmawiałam osobiście z Krystyną Pawłowicz kilka razy i myślę, że na krótką metę efekt tych rozmów był – stwierdziła Beata Mazurek w Polskim Radiu. – Wielu z nas nie inicjowałoby wielu z tych rozmów. Ocenę pozostawiam tym, którzy z Twittera korzystają – dodała rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości.

Do tej wypowiedzi odniosła się Krystyna Pawłowicz. „Pani rzecznik, a jakich na przykład »rozmów na Twitterze wielu z nas by nie inicjowało«? Poproszę o przykłady” – czytamy we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych. „Lewacy nigdy nie lubili moich wypowiedzi... A panią rzecznik proszę, by lewackich skarg na mnie, podawanych przez TVN bez dowodów, nie komentowała przeciw koleżance” – dodała w kolejnym wpisie Krystyna Pawłowicz.

„PO, też wbrew faktom, broni swych żołnierzy też tych,którzy są w więzieniach, a po prawej stronie bezpodstawne kajanie się i mimo braku konkretów publiczne dyscyplinowanie swoich. Aby było „po równo”. A przecież nie jest. W takiej dającej się lewakom wkręcać armii, odechciewa się walki" – stwierdziła posłanka Prawa i Sprawiedliwości.

Wymiana zdań między Pawłowicz i Adamowicz

We wtorek 16 kwietnia 2019 roku Krystyna Pawłowicz na Twitterze zarzuciła Magdalenie Adamowicz brak kompetencji do sprawowania funkcji europarlamentarzysty. „Pani Adamowicz, a jakie ma pani kompetencje, poza byciem »żoną zamordowanego prezydenta miasta«, nie zachowującą zresztą podstawowego szacunku dla demokratycznie wybranego prezydenta RP – by kandydować i zasiadać w imieniu RP w unijnym parlamencie? Jakie wykształcenie, wiedza, poza samą ojkofobią?” – pytała żonę Pawła Adamowicza posłanka Krystyna Pawłowicz.

Atak polityk PiS został sprowokowany przez wywiad z Adamowicz, opublikowany w tygodniku „Wprost”. – Kandyduję do Parlamentu Europejskiego, bo chcę wprowadzić w życie przesłanie ojca Ludwika Wiśniewskiego, że trzeba skończyć z nienawiścią i pogardą – wyjaśniała Adamowicz.