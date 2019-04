Zaginęły dwie nastolatki ze Świętochłowic. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniu sióstr

Policjanci świętochłowickiej komendy poszukują dwóch zaginionych sióstr: 14-letniej Kai Kargol oraz jej 13-letniej siostry Kingi Kargol. Zostały opublikowane zdjęcia poszukiwanych dziewczynek.

Kinga Kargol ostatni raz widziana była w poniedziałek w dzielnicy Chropaczów. 13-latka ma około 170 cm wzrostu. Jest tęgiej budowy. Ma czarne, proste włosy za ramiona, brązowe oczy. W dniu zaginięcia ubrana była w czarne, dżinsowe spodnie z przetarciami z przodu i czarne adidasy. Druga z poszukiwanych dziewczynek – Kaja Kargol ma 165 cm wzrostu, proste, brązowe włosy za ramiona, brązowe oczy. 14-latka ubrana była w czarne, dżinsowe spodnie z przetarciami z przodu, dżinsową, granatową kurtkę i czarne adidasy.

Policja apeluje do osób, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu dziewczynek o to, by przekazywały informacje do Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach. Można także dzwonić pod numer (32) 349 02 55 lub 997 i 112.