Kaczyński wysłał do liderów partii projekt deklaracji. Tusk skomentował

Co jakiś czas w Polsce powraca dyskusja na temat przyjęcia wspólnej waluty - euro. Ostatnio temat ten poruszył Jarosław Kaczyński, który stwierdził, że waluta euro może być wprowadzona dopiero wtedy, gdy Polska gospodarczo będzie na poziomie największych krajów UE, a Polacy osiągną europejski poziom życia. Do tych słów odniósł się szef Rady Europejskiej. „Żeby wejść do strefy euro, trzeba prowadzić odpowiedzialną politykę finansową, więc - póki co - nie ma tematu” – napisał na Twitterze Donald Tusk.

„Mówimy »nie« euro”

W ubiegły weekend na konwencji regionalnej PiS w Lublinie prezes Jarosław Kaczyński zapowiedział, że jego partia nie zamierza dążyć do wprowadzenia w Polsce euro. – Mówimy „nie” euro, mówimy „nie” europejskim cenom. Mówimy: europejskie płace, nie europejskie ceny i mamy w tym poparcie Polaków – zadeklarował. Zapowiedział też, że przedstawiciele jego ugrupowania będą w UE bronić interesów obywateli. Jarosław Kaczyński podkreślił, że Polska „kiedyś przyjmie euro, bo jesteśmy i będziemy w UE”, ale stanie się to wtedy, gdy będzie to leżało w naszym interesie.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński wysłał też do lidera PO Grzegorza Schetyny i lidera Kukiz'15 Pawła Kukiza deklarację w sprawie przyjęcia przez Polskę waluty euro. Dokument, podpisany już przez Jarosława Kaczyńskiego, zawiera zapewnienie o tym, że Polska przyjmie euro dopiero wtedy, gdy osiągnie poziom gospodarczy państw zachodnich. – Mam nadzieję, że ta deklaracja pokaże dojrzałość polskiej klasy politycznej. Chodzi w niej o oczywisty interes naszego kraju. Polski złoty chroni nas przed wstrząsami – stwierdził Kaczyński.

Co trzeba zrobić, żeby wejść do strefy euro?

Państwo członkowskie, które chce przyjąć wspólną walutę, musi najpierw spełnić kryteria konwergencji. Gospodarcze kryteria przyjęcia do strefy euro dają pewność, że zainteresowane państwo jest gotowe do integracji z systemem walutowym strefy:

Stabilne ceny - stopa inflacji może najwyżej o 1,5 punktu procentowego przekraczać inflację 3 najstabilniejszych cenowo państw członkowskich



Długotrwała równowaga finansów publicznych - deficyt publiczny może wynosić najwyżej 3% PKB. Dług publiczny może wynosić najwyżej 60% PKB

Stabilny kurs walutowy - zainteresowane państwo musi od co najmniej 2 lat uczestniczyć w mechanizmie walutowym (ERM II). W tym czasie jego waluta nie może wykazywać silnych wahań względem centralnego parytetu ERM II, a sam parytet nie może być obniżany względem euro

Stabilne długoterminowe stopy procentowe – długoterminowe stopy procentowe mogą najwyżej o 2 punkty procentowe przekraczać stopy 3 najstabilniejszych pod tym względem państw członkowskich.



Oprócz tego zainteresowane państwo musi dopilnować, by jego bank centralny miał prawnie zapewnioną niezależność, a statut banku odpowiadał postanowieniom traktatów i był zgodny ze statutem Europejskiego Banku Centralnego i Europejskiego Systemu Banków Centralnych.