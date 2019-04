Zaskakujące słowa Nitrasa. „Orban namawiał Polskę do rewizji granic”

Sławomir Nitras stwierdził w rozmowie z Onetem, że Węgry są niebezpiecznym krajem, ponieważ marzą o rozmontowaniu ładu powojennego. – Viktor Orban w trakcie kryzysu na Ukrainie namawiał nas do podziału ziem. – Namawiał nas, żebyśmy w kryzysie ukraińskim wzięli ziemie i podzielili się nią. On marzy o rewizji granic w Europie, tak jak Władimir Putin. Węgry to kraj wielkiego kompleksu od czasu, gdy zostali po wojnie rozebrani w połowie. Orban jest bardzo niebezpieczny i inteligentny – wyjaśnił poseł PO.

W ocenie polityka Viktor Orban powinien zostać wyrzucony z EPP. – Uważam, że Orbana trzeba wyrzucić, bo on jest zgniłym owocem. (...) To człowiek wykształcony, zna języki, umie poruszać się na salonach. O Jarosławie Kaczyńskim tego nie można powiedzieć. Orban jest sprytnym politykiem. Jemu jest łatwiej, UE trudniej – tłumaczył.

– Jeśli PiS wygra wybory, w Polsce będzie dokładnie tak, jak jest na Węgrzech. Fundacje z dotacjami spoza granic kraju będą na czarnej liście. (....) My próbujemy obronić UE przed komunistami, rasistami, wszelkie maści radykałami. Koalicja Europejska po to powstała, by obronić wartości. Łączy nas odpowiedzialność za kontynent – podkreślił parlamentarzysta.