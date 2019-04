Sobecka pisze do prezydenta Torunia. Chodzi o zakaz zgromadzeń przez Radiem Maryja

Na początku listu, którego adresatem jest prezydent Torunia Michał Zaleski, posłanka PiS przypomniała, że „w 2018 roku przed siedzibą Radia Maryja przy ulicy Żwirki i Wigury w Toruniu odbyło się wydarzenie o nazwie: Chryja pod Radiem Maryja”. Zdaniem Anny Sobeckiej doszło wówczas d„o szeregu czynności naruszających prawo, w związku z którymi 2 lipca 2018 roku Prokuratora Rejonowa w Toruniu wszczęła śledztwo”. Parlamentarzystka wyjaśniła, że „uczestnicy manifestacji obrażali osobę zasłużonego kapłana, wykrzykiwali znieważające hasła, obrażali episkopat, szydzili z symboli religijnych i parodiowali nabożeństwa”. Ponadto, zniszczone miało także zostać jej biuro poselskie. „W sercu w koronie które dla wszystkich ludzi wierzących jest symbolem serca Pana Jezusa, umieszczono żeńskie organy płciowe. Tego samego dnia moje biuro poselskie zostało obklejone naklejkami związanymi z 'Chryją', zapewne przez uczestników tego wydarzenia” – napisała.

Wyjście awaryjne

W związku z tym polityk zaapelowała do prezydenta Torunia o „wydanie zakazu zgromadzenia w Toruniu, przy ulicy Żwirki i Wigury związanego z urodzinami ojca Tadeusza Rydzyka, dyrektora Radia Maryja”. „Proszę o zakazanie zgromadzenia, które nawołuje do nienawiści, zastrzegając, że jeśli pan tego nie uczyni, zwrócę się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o uchylenie Pana decyzji” – dodała posłanka PiS.