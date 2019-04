„Uwaga” TVN: Matka samotnie wychowująca dzieci zapadła w śpiączkę po tragicznym wypadku

Był listopadowy wieczór. Katarzyna, matka samotnie wychowująca dwójkę małych dzieci, postanowiła pojechać z przyjacielem do restauracji. Droga prowadziła przez autostradę A2. – Na autostradzie był korek. Stanęliśmy w kolejce, tak jak wszyscy. W pewnym momencie, w lusterku wstecznym zauważyłem, że z tyłu zbliża się ciężarówka. Wyglądało jakby jechał na nas rozpędzony pociąg. Poczułem ogromne uderzenie. Czułem jak w środku zaczyna się robić coraz mniej miejsca. Wszystko się przesuwa i zgniata – relacjonuje Paweł, przyjaciel Katarzyny. – To była jedna z najtrudniejszych akcji ratowniczych. Samochód był na tyle zniszczony, że nie było widać, gdzie znajduje się poszkodowana – mówi Arkadiusz Makowski ze Straży Pożarnej w Łowiczu.

Uwięziony w samochodzie mężczyzna nie wiedział, czy jego przyjaciółka żyje. – Prosiłem, żeby się odezwała, ale nie reagowała. Ale czułem za plecami, że Kasia oddycha. Dzięki temu wiedziałem, że żyje – mówi. Kobieta została przetransportowana śmigłowcem do jednego z warszawskich szpitali. Jej stan był krytyczny. Wprowadzono ją w stan śpiączki farmakologicznej. – W momencie, kiedy odstawili leki, siostra się nie wybudziła. Poinformowali nas, że rokowania są takie, że może się nie wybudzić – przyznaje Marta, siostra Katarzyny. Po sześciu tygodniach walki o życie i zdrowie Katarzyny, kobieta w stanie śpiączki trafiła do Centrum Rehabilitacji i Opieki w Sawicach. – Kasia przyjechała do nas pod koniec grudnia. Spontanicznie otwierała oczy i wodziła wzrokiem. Nie reagowała na polecenia. Miała spontaniczne ruchy kończyn – mówi Piotr Waszczak, fizjoterapeuta.

„Chciała zastąpić dzieciom i mamę, i tatę”

Katarzyna, po tym jak zostawił ją mąż, samotnie wychowuje pięcioletniego Antoniego i czteroletnią Michalinę. Mieszka wspólnie z matką. – Kasia wiele razy powtarzała, że najważniejsze dla niej są dzieci. Chciała im zastąpić i mamę, i tatę. Wszystko, co robiła było z myślą o nich – mówi Agnieszka, przyjaciółka Katarzyny i dodaje: pierwsze, co pomyślałam, to, co dalej z dziećmi? Dziećmi po wypadku zaopiekowała się siostra Marta nauczycielka, która wprowadziła się do mieszkania Katarzyny. – Staramy się przywozić do niej dzieci jak najczęściej. Ponieważ wiemy, że one są głównym bodźcem wybudzenia jej. Tłumaczyliśmy im, że mama jest chora. Musi przebywać w szpitalu. Jak tylko wyzdrowieje, to do nich wróci – mówi Marta Stańczyk i dodaje: Dzieci mówią: „Mamo, obudź się”, wiedzą, że mama śpi. Wiedzą, że to jest stan śpiączki i mama nie może nic powiedzieć. – Dzieci aktywują pacjentów i pojawia się chyba taka walka, żeby wrócić. W momencie jak są dzieci, pacjenci są często euforyczni – mówi dr n. med. Łukasz Grabarczyk, neurochirurg z kliniki „Budzik” dla dorosłych w Olsztynie.

U Katarzyny powoli widać postępy

Zdaniem rodziny i fizjoterapeutów, u Katarzyny powoli widać postępy. Kobieta ma duże wsparcie wśród przyjaciół. – Kasię czeka bardzo długa rehabilitacja. Nawet po wyjściu z ośrodków rehabilitacyjnych będzie musiała mieć prywatną opiekę rehabilitacyjną. Na to potrzeba jest wielu funduszy. Postanowiłyśmy wspomóc rodzinę w zbiórce i zapewnić komfort nie tylko dzieciom, ale również ich mamie, jak wróci do domu. Zgłaszają się do nas gwiazdy z chęcią niesienia pomocy – mówi Kinga Zaleska, koleżanka Katarzyny, organizatorka akcji #BudzimyKasie. – Kasia najbardziej reaguje na to, co jest jej najbliższe, puszczałam jej ulubioną muzykę, jej ulubiony wykonawca to Dawid Podsiadło, bardzo lubi też Marcina Wyrostka – mówi Marta Stańczyk.

Jak zaznacza dr n. med. Łukasz Grabarczyk, w przypadku pacjentów po tak ciężkim urazie choruje nie tylko pacjent, ale cała rodzina. – To olbrzymi dramat, rodziny pacjentów w śpiączce bardzo walczą. Są zdeterminowane. To jest niebywałe, co tu się odbywa, często patrzę i podziwiam tych ludzi. My nie mamy tyle siły, co oni. Marta od czasu, kiedy Katarzyna zapadła w śpiączkę, starała się o umieszczenie siostry w klinice „Budzik” dla dorosłych w Olsztynie. To specjalizujący się w wybudzaniu ośrodek, w którym pacjenci objęci są całościową opieką fizjoterapeutów i lekarzy specjalistów. Do Marty zadzwonił lekarz z Olsztyna. Oświadczył, że „Budzik” przyjmie Katarzynę. – Marzę, żeby Kasia się obudziła, żebym wiedziała, że jest świadoma, żebym mogła z nią porozmawiać, żeby wróciła do domu, żebym tak jak zawsze po pracy mogła się z nią napić kawy – mówi siostra Katarzyny.