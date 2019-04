Ścisły post, dzień bez mszy. Dziś Wielki Piątek – dzień męki i śmierci Jezusa Chrystusa

W Wielki Piątek, który w tym roku przypada 19 kwietnia, obowiązuje post jakościowy i ilościowy. To jedyny taki dzień w roku liturgicznym obok Środy Popielcowej. Tego dnia katolicy muszą przestrzegać postu ścisłego. W praktyce oznacza to konieczność ograniczenia się do trzech posiłków. Tylko jeden z nich powinien być „do syta” . Podobnie jak w każdy piątek, wierni tego dnia nie mogą spożywać pokarmów mięsnych.

Kogo obowiązuje post?

Jak przypomina rzecznik Episkopatu Polski, ks. Paweł Rytel-Andrianik, zgodnie z kanonem 1252 Kodeksu Prawa Kanonicznego, „prawem o wstrzemięźliwości są związane osoby, które ukończyły czternasty rok życia, prawem zaś o poście są związane wszystkie osoby pełnoletnie, aż do rozpoczęcia sześćdziesiątego roku życia”.

Oznacza to, że w Wielki Piątek, osoby, które ukończyły 14 lat, są zobowiązane do powstrzymywania się od pokarmów mięsnych, zaś te, które ukończyły 18 lat, również do zachowania postu ścisłego, czyli w praktyce do ograniczenia się do trzech posiłków, w tym jednego do syta. Z obowiązku postu ścisłego zwolnione są osoby poniżej 14 lat i po 60. roku życia.

Wielki Piątek – Liturgia Męki Pańskiej

W Wielki Piątek – dzień męki i śmierci Chrystusa, nie ma mszy świętej. Po południu odprawiana jest Liturgia Męki Pańskiej, której centralnym punktem jest adoracja krzyża. Odprawiane są też drogi krzyżowe. W wielu kościołach przez całą noc trwa adoracja. Tego dnia rozpoczyna się coroczna Nowenna przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego.