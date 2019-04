Wielkanoc 2019. W jakich godzinach będą otwarte sklepy w Wielką Sobotę?

Kilka lat temu toczył się spór dotyczący godzin otwarcia sklepów w Wielką Sobotę. Obecnie kwestia ta jest regulowana przez przepisy ustawy o zakazie handlu w niedziele. W art. 8 zapisano, że w sklepach „handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem” w dniu poprzedzającym pierwszy dzień Wielkanocy mają zakończyć się do godz. 14. Dotyczy to przede wszystkim marketów, a ograniczenia nie dotyczą 32 wyłączeń ustawowych m.in. stacji benzynowych i aptek.

W jakich godzinach będą otwarte sklepy największych sieci?

W Lidlu zakupy będzie można zrobić do 12:30. O pół godziny dłużej - do 13 - będą otwarte sklepy sieci Biedronka. Klienci, którzy wybierają się w Wielką Sobotę do Kauflanda, Tesco, Auchana, Carrefoura czy Polomarketu także mają czas na zrobienie zakupów do 13. Najdłużej otwarte będą sklepy należące do sieci Żabka oraz Freshmarket- do godziny 14. Po tym czasie do indywidualnej decyzji franczyzobiorców ma zależeć, czy w kolejnych godzinach punkty handlowe sieci będą nadal otwarte. Podobna sytuacja dotyczy sklepów Carrefour Express.

Niedziela i Poniedziałek Wielkanocny to dni wolne od pracy- sklepy będą więc zamknięte. Wyjątkiem mogą być sklepy Żabka oraz Carrefour Express.

