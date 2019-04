Debata Schetyna-Kaczyński. Mazurek zdradziła, czy może dojść do spotkania liderów

Według portalu Wirtualna Polska debata między Grzegorzem Schetyną a Jarosławem Kaczyńskim się nie odbędzie. Rzeczniczka klubu Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek powiedziała, że powodem jest brak podpisu lidera PO pod deklaracją przedstawioną przez prezesa PiS. - PiS oczekuje od Schetyny podpisania - w imieniu Koalicji Europejskiej prostej deklaracji w sprawie przyjęcia waluty euro. Uchylanie się od odpowiedzi wskazuje na to, że Koalicja Europejska jest za przyjęciem euro. Dziś Schetyna lawiruje, wymyśla debatę, bo chce uniknąć odpowiedzi, a Polacy tę odpowiedź powinni poznać – powiedziała Beata Mazurek. Rzeczniczka klubu PiS dodała, że to jest kluczowe pytanie, ponieważ większość Polaków nie chce wspólnej waluty. - Schetyna unika odpowiedzi, bo jest na tak - czym naraża się wyborcom. Nie może powiedzieć nie dla euro, bo narazi się Niemcom. Szkoda, że znów interes innych jest ważniejszy od Polaków - dodała Mazurek.

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej wezwał Prezesa PiS do bezpośredniej debaty. Jej tematem ma być miejskie polski w Unii Europejskiej. „Wielkie narody tworzą silne państwa, bo potrafią porozumieć się w sprawach, które leżą w ich żywotnym interesie” – napisał w liście Grzegorz Schetyna do Jarosława Kaczyńskiego. „Fundamentem bezpieczeństwa i rozwoju Polski jest silna i aktywna obecność w Unii Europejskiej. To przekonanie Polacy wyrazili w referendum i jednoczy nas ono do dziś” – dodał przewodniczący PO.

Grzegorz Schetyna wezwał do debaty w imieniu całej Koalicji Europejskiej. Lider KE zadaje liderowi Zjednoczonej Prawicy pytania, które są jednocześnie zarzutami stawianymi rządzącej formacji. „Czy formacja, której Pan Przewodzi przestanie łamać standardy demokratyczne, które są warunkiem członkostwa w europejskiej wspólnocie? Czy potraficie odzyskać dla Polski pieniądze, które przegraliście w dotychczasowych negocjacjach nad przyszłym budżetem Unii?” – pyta Schetyna. Zarzuca tez PiS-owi uczestnictwo w sojuszach „ z siłami skrajnymi, które w przymierzu z Rosją Putina dążą do rozbicia Unii Europejskiej od środka ”. Schetyna porusza też kwestię przyjęcia przez Polskę euro. – „W czysto teoretycznej dziś kwestii terminu przyjęcia waluty euro różnimy się najmniej” – zapewnia.

Czytaj także:

„Mam dla niego prawdziwą piątkę Kaczyńskiego”. Pytania Schetyny do lidera PiS