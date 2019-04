Ogromny pożar lasu na Mazowszu. Służby nie wykluczają, że doszło do celowych podpaleń

We wsi Chinów, położonej w województwie mazowieckim, w powiecie kozienickim, płonie kilka hektarów lasu. Wszystko wskazuje na to, że mogło dojść do celowych podpaleń, gdyż ogień pojawił się w kilku różnych miejscach – informuje RMF FM.