Lidl wycofa popularne produkty. Miłośnicy grilla będą zawiedzeni

Jednorazowe talerzyki, sztućce oraz kubeczki są niezwykle popularne wśród miłośników grilla. Już od maja w sklepach sieci Lidl nie znajdziemy tego typu produktów. „Lidl Polska stawia kolejny, pewny krok w ramach odpowiedzialności za otoczenie, w którym funkcjonuje. W marcu bieżącego roku przyjęliśmy bowiem zobowiązanie o redukcji opakowań plastikowych marek Lidla o 20 proc. do 2025 r. To ambitny, ale nie jedyny cel w tym obszarze. Również do 2025 r. 100 proc. plastiku użytego do produkcji opakowań marek własnych będzie możliwe do poddania recyklingowi” – podkreślono w komunikacie marki.

Zamiast tego klienci będą mogli kupić jednorazowe sztućce oraz naczynia, które są wykonane z materiałów w pełnio biodegradowalnych. - Niedawno w ofercie sieci pojawiły się warzywa i owoce w opakowaniach biodegradowalnych i kompostowalnych przemysłowo. Kolejnym krokiem jest zaproponowanie biodegradowalnych naczyń jednorazowych. Nasze talerze i tacki są wyprodukowane w 100 proc. z celulozy naturalnej, kubki i słomki nie zawierają plastiku zaś sztućce są drewniane i certyfikowane FSC – podkreśliła Aleksandra Robaszkiewicz, rzecznik prasowy Lidl Polska.

Jak podaje Fakt24, produkty te nie będą się znacząco różniły ceną od plastikowych jednorazówek. Biodegradowalne tacki papierowe (24 szt.) będą kosztować 2,99 zł, taka sama liczba jednorazowych kubeczków 250 ml będzie kosztować 5,99 zł. Biodegradowalne słomki do napojów będą dostępne w cenie 4,99 zł za 100 sztuk. Za sztućce drewniane zapłacimy 3,99 zł za 20 sztuk.

