Prognoza pogody na 20 kwietnia. Czy w Wielką Sobotę będzie ciepło?

Pogoda z piątku na sobotę

W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie na północnym wschodzie okresami umiarkowane. Miejscami w północnej połowie kraju krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 500 metrów, a w rejonie Zalewu Wiślanego do 200 metrów.

Temperatura minimalna od -2 stopni C lokalnie w Małopolsce i na Podkarpaciu oraz -1 stopnia C na Pojezierzu Pomorskim, na przeważającym obszarze kraju od 1 stopnia C do 3 stopni C, tylko nad morzem, miejscami w centrum i na północnym wschodzie do 4-5 stopni C. W wielu miejscach przygruntowe przymrozki do -5 stopni C. Wiatr będzie słaby, na południu i w centrum zmienny, na północy północny, tylko na północnym zachodzie północno-wschodni i wschodni. W górach wiatr porywisty.

Pogoda w sobotę 20 kwietnia

W dzień na wschodzie zachmurzenie umiarkowane i duże, na pozostałym obszarze małe i umiarkowane. Pod wieczór na Suwalszczyźnie oraz krańcach wschodnich Lubelszczyzny możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 15 stopni C, 17 stopni C na wschodzie do 22 stopni C na południowym zachodzie, chłodniej nad morzem, od 12 do 14 stopni C. Wiatr słaby, na północnym wschodzie i Pomorzu Gdańskim umiarkowany, na ogół północny.