Nietypowa forma życzeń świątecznych od premiera Morawieckiego

Krótki klip przedstawia szefa rządu, który dosiada się do świątecznego stołu, przy którym polska rodzina je wielkanocne śniadanie. - W czasie Świąt, dorośli zawsze rozmawiają o ważnych sprawach, dziadkowie cieszą się, że oboje już w maju dostaną trzynastą emeryturę. Może kupią mi jakiś fajny prezent. Na pewno będą nas częściej odwiedzać, bo znowu będzie jeździł autobus. Rodzice kupią nowe meble do naszego pokoju, bo od lipca będzie 500 zł. na każde dziecko. Nasza kuzynka Ania cieszy się, że poszła do pracy a już niedługo nie będzie płacić podatku, bo nie ma 26 lat, tak jak ja. Lubię, kiedy nasza rodzina jest razem - mówi dziewczynka, która jest narratorem. Chwilę później premier składa Polakom życzenia spokojnych, radosnych i rodzinnych świąt.

Czym jest „piątka Kaczyńskiego”?

Twórcy filmiku nawiązali w ten sposób do ostatnich obietnic partii rządzącej oraz tzw. piątki Kaczyńskiego. Do głównych filarów „piątki Kaczyńskiego” zaliczono: rodzinę, młodych, pracę, starszych i słabszych oraz infrastrukturę. – Mamy nowy program. Program trudny. Pierwszy jego punkt to 500+ od pierwszego dziecka. Ważna sprawa – przywracanie równości, ale także wolności. Człowiek, który ma pusty portfel wolny nie jest. Uwzględniając realia, my te kieszenie wypełniamy – mówił Jarosław Kaczyński podczas lutowej konwencji. Program ma zacząć obowiązywać od 1 lipca.

Prezes PiS-umówił także o „pomocy dla ludzi młodych, którzy nie ukończyli 26 roku życia”. „PIT 37 – 0 proc. dla młodych do 26 roku. To taryfa ulgowa dla wszystkich młodych ludzi na kilka pierwszych lat dorosłego życia" – napisało Prawo i Sprawiedliwość na Twitterze. Podczas wystąpienia Jarosław Kaczyński zapowiedział także pomoc dla osób starszych. Mówił o „trzynastce” w kwocie 1100 złotych, która zostanie wypłacona każdemu emerytowi.