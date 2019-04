Strajk nauczycieli. Biznesmen grozi pozwem szkole. „Odszkodowanie może pójść w miliony”

Syn Piotra Misztala, łódzkiego milionera, zdaje w tym roku maturę. W związku ze strajkiem nauczycieli pojawiają się jednak wątpliwości, czy egzamin dojrzałości zostanie przeprowadzony. Biznesmen zapowiedział, że w przypadku odwołania matur, podejmie kroki prawne przeciwko szkole, w której uczy się jego syn. Chodzi o Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Władysława Grabskiego. – Rozumiem, że nauczyciele strajkują, chcą polepszyć sobie poziom życia. Nie mogą jednak terroryzować dzieci. Tego się nie robi. Podobnych rzeczy tak się nie załatwia. Nauczyciele, którzy brali swoje pensje przez cały rok, uczyli dzieci, przygotowywali do matur, nie mogą teraz powiedzieć: nie ma matury. Jeżeli jednak tak się stanie, powinni oddać swoje pensje za cały rok szkolny. Mówię krótko. Oddajcie pensje, które wzięliście – powiedział Misztal w rozmowie z portalem Money.pl. Zdaniem biznesmena nauczyciele powinni oddać także koszty, które ponieśli rodzice w związku z edukacją dzieci m.in. za paliwo czy korepetycje.

Deweloper podkreślił, że o swoich planach poinformował wychowawczynię syna. – Odpowiedziano mi, żeby kontaktować się w tej sprawie z sekretariatem szkoły, ale sekretariat nie odpowiada na telefony. Zatem nadal jesteśmy w rozkroku, nie wiemy co dalej. Tymczasem syn ma już zaplanowane praktyki w USA, w zawodzie, w którym się kształci, czyli w hotelarstwie. Teraz jednak to wszystko stoi pod znakiem zapytania, stoi na głowie, a i tu też ponieśliśmy koszty – zaznaczył.

Piotr Misztal przyznał, że nie jest w stanie podać konkretnej kwoty odszkodowania, którego będzie się domagał, ponieważ jest ona jeszcze cały czas przeliczana, jednak może chodzić o miliony złotych. – Ja nie chce pieniędzy z ministerstwa, z budżetu państwa. To będzie oskarżenie prywatne, a pozwane będą osoby pracujące w szkole i odpowiedzialne za tę sytuację. Mówię oczywiście o kierownictwie szkoły. Niech się wytłumaczą dlaczego podjęli decyzje, która skutkuje nie dopuszczeniem mojego syna do matury, nie z jego winy i kompletnie bez merytorycznych przyczyn – stwierdził.

Pytany o słuszność postulatów nauczycieli Misztal powiedział, że jeśli ktoś chce więcej zarabiać, to ma alternatywę. – Są inne zawody, w których można to osiągnąć. Tak to się dzieje w krajach zachodnich i USA, gdzie mieszkałem przez 20 lat – powiedział w rozmowie z portalem Money.pl.

Kim jest Piotr Misztal?

Piotr Misztal pochodzi z Łodzi, ma podwójne obywatelstwo – polskie i amerykańskie. Jest większościowym udziałowcem spółki Inter Cement. Kilka lat temu otworzył firmę deweloperską. Jest także współwłaścicielem amerykańskiej firmy Econo Appliance Repair z siedzibą w Phoenix.

Sprawował mandat posła z ramienia Samoobrony. W ostatnich wyborach samorządowych ubiegał się o fotel prezydenta Łodzi.