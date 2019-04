Katarzyna Lubnauer: Jeżeli nauczyciele przegrają ten strajk, to przegra całe społeczeństwo

Katarzyna Lubnauer przyznała, że miała nadzieję, iż czwartkowe rozmowy „ostatniej szansy” zakończą się jakimś porozumieniem, a „rząd zaproponuje coś realnie do przyjęcia dla nauczycieli i że usiądziemy w zupełnie innej atmosferze do świątecznych stołów” . – Jestem przekonana, że jeżeli nauczyciele przegrają ten strajk, to przegra całe społeczeństwo – dodała. Szefowa Nowoczesnej stwierdziła, że rząd próbuje „wziąć nauczycieli głodem”. – Nauczyciele nie dostają pensji za czas strajku, a każdy wie, że nie zarabiają dużo. Dodatkowo, nauczyciele często się czują w stosunku do rodziców bardzo odpowiedzialni. Ja bym oczekiwała tej samej odpowiedzialności od rządzących – podkreśliła.

„Mordowanie polskiej edukacji”

Zdaniem Lubnauer, nauczyciele domagając się 30 proc. podwyżki „ledwo gonią to, co rośnie innym”. – Przez ostatnie kilka lat średnie uposażenie Polaka wzrosło o 33-34 proc. – wyjaśniła. Dodała, że pracownicy oświaty powinni dobrze zarabiać oraz „powinno się przywrócić prestiż zawodowi nauczyciela”.

Przewodnicząca Nowoczesnej określiła też działania minister edukacji Anny Zalewskiej „deformą, mordowaniem polskiej edukacji i mordowaniem ostatecznej autonomii nauczyciela” . – Nauczyciel ma jeszcze mniej swobody decydowania o tym czego, kogo uczy, w jaki sposób, jaką lekturę wybierze, właściwie te programy są bardzo sztywne – podsumowała.

Strajk zawieszony na czas matur?

Przypomnijmy, strajk nauczycieli trwa już od kilkunastu dni. Związkowcy z ZNP i FZZ wciąż nie podpisali porozumienia z rządem ws. podwyżek dla pedagogów, a niektórzy spekulują, że przeprowadzenie egzaminów maturalnych może być w obecnej sytuacji problematyczne. Co na to kierownictwo ZNP? – Istnieje możliwość zawieszenia strajku na czas matur. Obecnie są rozpatrywane trzy scenariusze – wszystkie będą rozpatrywane we wtorek na posiedzeniu Zarządu Głównego ZNP. Na pewno przed 23 kwietnia żadna decyzja w tej sprawie nie zapadnie – powiedział Sławomir Broniarz w programie „Rzecz o polityce”.

W czwartek związkowcy z ZNP i FZZ ponownie spotkali się ze stroną rządową ws. podwyżek dla nauczycieli. Sławomir Broniarz krytycznie ocenia propozycje, które zostały przedstawione przez delegację z premier Szydło na czele. – Strona rządowa postępuje z wdziękiem słonia w składzie porcelany. Mamy protest, ogromny, nawet jeśli stracił impet w wielu regionach kraju, natomiast strona rządowa mówi, że będziemy tę oliwę zamiast wody wylewać – powiedział przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego.

– Dla premier Szydło dobrym rozwiązaniem byłoby jakbyśmy powiedzieli, że rezygnujemy nawet z obecnych podwyżek i wynagrodzeń, wtedy będzie na socjal dla innych grup zawodowych i wtedy bylibyśmy wynoszeni pod niebiosa – ironizował Sławomir Broniarz. W programie „Rzecz o polityce” szef ZNP zapowiedział również, że „we wrześniu protesty nauczycieli mogą wrócić”.