„Rzeczpospolita”: Koniec darmowych dostaw na Zalando?

Początkowo sklep wprowadził płatną dostawę we Włoszech. Najwyraźniej eksperyment okazał się sukcesem, ponieważ właściciele Zalando postanowili zrealizować podobny scenariusz w kolejnych krajach Unii Europejskiej. Belgijska gazeta „De Tijd” informuje, że bez zapowiedzi opłaty pojawiły się także w Hiszpanii, Irlandii oraz Wielkiej Brytanii.

O jakich zamówieniach mowa? Chodzi o te, które opiewają na kwotę poniżej 25 euro. Wówczas za dostawę klienci muszą zapłacić od 2,9 do 3,5 euro. Brytyjczycy za dostawę zamówienia poniżej 20 funtów zapłacą 3 funty.