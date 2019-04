Dziś Wielka Sobota. Polacy ruszyli ze święconkami

Sobota to ostatni dzień Triduum. Kościół upamiętnia czas, gdy ciało Jezusa spoczywało w grobie. W tym dniu wierni przychodzą do kościoła z tzw. święconką, złożoną z produktów, które następnego dnia znajdą się na stole wielkanocnym. Oprócz obrzędu poświęcenia pokarmów, w ciągu dnia, aż do wieczora, nie sprawuje się Mszy. Jedyną liturgią, która jednocześnie kończy Triduum jest Liturgia Wigilii Paschalnej. Sprawowana najczęściej po zmroku i upamiętniająca wyjście Żydów z Egiptu oraz zmartwychwstanie Chrystusa liturgia bogata jest w symbole takie jak poświęcenie ognia czy odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Jest to najważniejsza celebracja Kościoła w ciągu całego roku.

Niedziela Wielkanocna

Choć nie przynależy już do Triduum, to jest najbardziej uroczystym dniem świąt. Tego dnia, jak w każdą niedzielę, wierni mają obowiązek uczestniczenia we mszy świętej. W wielu parafiach rano odbywa się procesja rezurekcyjna, która jest wyrazem radości ze zmartwychwstania Chrystusa.

Wielkanoc – czy trzeba iść do Kościoła?

Choć żadne z dni Triduum nie jest traktowane jako święto nakazane, a więc wierni nie mają obowiązku iść wtedy do Kościoła, to jednak ze względu na tradycję w te dni frekwencja podczas nabożeństw jest o wiele wyższa niż przez resztę roku.

