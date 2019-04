Mężczyzna strzelił sobie w głowę podczas jazdy samochodem. Chciała go zatrzymać policja

Mężczyzna miał wyjeżdżać swoim samochodem ze stacji paliw. Funkcjonariusze policji usiłowali go zatrzymać, jednak ten zignorował sygnały. 49-latek nie zatrzymując się przyłożył sobie do głowy pistolet i strzelił. Samochód wjechał do rowu.

Funkcjonariusze policji, którzy byli świadkami zdarzenia chcieli pomóc mężczyźnie, jednak nie udało się go uratować. Serwis epoznan.pl podaje, że 49-latek był wcześniej znany policji. Miał sprawę karną za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu a także nielegalne posiadanie amunicji.

Na razie nie wiadomo, dlaczego mężczyzna postanowił do siebie strzelić.