Polacy liczą się z opinią Martyny Wojciechowskiej najbardziej. Drugie miejsce może zaskakiwać

Pełnoletnich respondentów spytaliśmy o to, z opinią której dziennikarki telewizyjnej liczą się najbardziej*. I bezkonkurencyjna okazała się Martyna Wojciechowska, dyrektor kanału podróżniczego Travel Channel i dziennikarka TVN. To ją wskazało 30,4 proc. pytanych. Na drugim miejscu znalazła się Elżbieta Jaworowicz (27,3 proc.) znana ze „Sprawy dla reportera”, programu emitowanego w TVP1 od 1984 roku. Na trzecim zaś uplasowała się Dorota Wellman (23,7 proc.), kolejna z gwiazd TVN.

„Nie tylko mężczyźni objaśniają świat”



Zdaniem zwyciężczyni dziś rozmowa o parytetach w telewizji traci na aktualności, „bo kobiety są w mediach powszechnie obecne” . – To ważne, już nie tylko mężczyźni objaśniają nam świat. Kiedy świat objaśniają mężczyźni, z reguły wszystko jest bardziej skomplikowane i mniej dostępne szerokiemu gronu. Kobiety są bardziej empatyczne, w sposób przystępny przekazują wiadomości, informują o najważniejszych zmianach – uważa Martyna Wojciechowska. Dodaje też, że coraz większy wpływ kobiet na media oznacza „coraz większy wpływ mediów na kobiety” .

IV władza jest kobietą

– Może kobiety rzadziej noszą kamerę i realizują zdjęcia w terenie, ale znacznie częściej podejmują decyzje. Jestem otoczona kobietami – kierowniczkami produkcji, producentkami. To one coraz częściej sprawują władzę wykonawczą. Proszę zwrócić uwagę, że to kobieta jest szefową Discovery na Europę, Azję Środkową, Bliski Wschód, Afrykę, Australię i Nową Zelandię. Kasia Kieli, oprócz Polski odpowiada za 140 krajów – zauważyła.

Jak dodała, bywa że kobiety wciąż muszą przebijać szklany sufit. – A potem czasem okazuje się, że gdy już go przebiją niepotrzebnie przyjmują agresywny, męski styl zarządzania. Ale nie dotyczy to tylko mediów, to spostrzeżenie odnosi się i do polityki, i biznesu. Moim zdaniem kobiecy styl patrzenia na świat, komunikacji, rozwiązywania konfliktów jest dużo skuteczniejszy. Nie ma sensu, by kobiety stawały się bardziej męskie od facetów. Zaryzykuję stwierdzeniem, że świat zarządzany przez kobiety byłby po prostu lepszym miejscem do życia – przyznała.

*Badanie dla „Wprost” przeprowadzono w dniach 14-17 kwietnia na panelu Ariadna, na ogólnopolskiej próbie 1046 pełnoletnich respondentów.

