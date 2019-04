Prezydent Duda umieścił w sieci nietypowe nagranie. „Sezon narciarski 2018/19 dla mnie już zamknięty”

Andrzej Duda jest powszechnie znany ze swojego umiłowania do jazdy na nartach. W ubiegłych latach prezydent odwiedził m.in. Małe Ciche, Zakopane, Rabkę oraz Jurgów. Co ciekawe, w wywiadzie z grudnia 2018 roku Andrzej Duda narzekał na brak wsparcia ze strony małżonki w realizacji jego największej sportowej pasji. Niechęć Agaty Kornhauser-Dudy do nart nazwał nawet „największą zdradą matrymonialną” swojej żony. – Jako moja dziewczyna uczyła się jeździć, a jakże. Bywała ze mną w Bukowinie Tatrzańskiej. Ślub wzięliśmy w lutym. Zaproponowałem małżeński wyjazd na narty, a ona: nigdy więcej! I wyrzuciła narty do piwnicy – mówił prezydent dziennikarzom „SE”.

W wielkanocny poniedziałek prezydent postanowił podzielić się z internautami nietypowym nagraniem. Na prywatnym profilu Andrzeja Dudy na Instagramie pojawił się krótki filmik, na którym głowa państwa trenuje slalom. Sezon narciarski 2018/19 dla mnie już zamknięty. Wszystkim narciarzom, z którymi miałem sympatyczne spotkania na stokach, dziękuję za miłe chwile i serdecznie pozdrawiam. Pozostają wspomnienia w oczekiwaniu na kolejną szansę na szusy. I filmik z jedynego (w ostatnich latach) treningu slalomu - napisał Andrzej Duda.

