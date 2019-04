Światowe media zauważyły aktywność Krystyny Pawłowicz na Twitterze

Posłance Prawa i Sprawiedliwości nie przypadły życzenia z okazji żydowskiego święta Pesach, które złożyła na Twitterze ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Georgette Mosbacher (dzień później dyplomatka zamieściła także życzenia dla Polaków z okazji świąt Wielkanocnych). Komentarze posłanki zamieszczane w tej sprawie na Twitterze zauważyli korespondenci agencji prasowej Associated Press. W depeszy zatytułowanej „Życzenia ambasador USA z okazji Pesach spotkały się z krytyką i gniewem” opisano krytyczne komentarze ze strony posłanki PiS, która określiła życzenia mianem prowokacji. Przytoczono także wpis działacza narodowców i jednego z organizatorów Marszu Niepodległości Roberta Bąkiewicza, który stwierdził, iż „Chrystus umarł i zmartwychwstał również dla pogan i wiarołomnych Żydów!” Dziennikarze zwrócili także uwagę na zorganizowany w Pruchniku tzw. sąd nad Judaszem, który został skrytykowany przez Światowy Kongres Żydów.

Informację agencji podały m.in. „The New York Times”, „Washington Post”, „Times of Israel”, „Herald Zeitung”, „Israel Hayom” oraz „Haaretz”.

Czego dotyczyły wpisy Krystyny Pawłowicz?

Georgette Mosbacher złożyła życzenia na Twitterze w piątek, w dniu rozpoczęcia żydowskiej Paschy. „Z okazji rozpoczynającego się dziś wieczorem święta Pesach, obchodzonego na pamiątkę wyjścia Izraelitów z niewoli egipskiej, życzę pokoju i radosnego święta! Chag Pesach Sameach, Happy Passover!” – napisała, zamieszczając do wpisu okolicznościową grafikę. Przy tej okazji nie mogło zabraknąć wpisu posłanki PiS Krystyny Pawłowicz. „To jest chyba FEJKOWY profil (...) Ktoś chce nas w tych dniach SPROWOKOWAĆ i udowodnić, że bazy USA w Polsce nie powinny powstać i, by Prezydent Donald Trump jesienią do Polski w tej sprawie nie przyjeżdżał. Pani Ambasador, CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ! ALLELUJA !” – napisała.

Po kilku godzinach Pawłowicz najwyraźniej stwierdziła, iż stonuje swoją wypowiedź. Polityk uznała, że Mosbacher złożyła Żydom „stosowne życzenia”. „Dziś w tym samym dniu gdy my katolicy obchodzimy Wielką Sobotę w Triduum Paschalnym,jest też żydowskie Święto Pesach i pani Ambasador Mosbacher złożyła Żydom stosowne życzenia.Wszystkiego najlepszego też od nas ! A my Katolicy wołamy - Chrystus Zmartwychwstał! Dzięki za życzenia.”.. – napisała.