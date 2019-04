Manifestacja nauczycieli przed siedzibą MEN. Broniarz: „Dzisiaj niczego nie kończymy”

Przed siedzibą Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyła się manifestacja, w której wzięli udział nauczyciele z całego kraju. – To, że dzisiaj przyszło nas tyle osób, to że tak licznie protestujemy, jest dla nas niezwykle ważne. Bo to pokazuje, że nauczyciele nie chcą polityki. Chcą dobrej szkoły – mówił Sławomir Broniarz.

Prezes ZNP mówił również o tym, że protestujący chcą „warunków materialnych i organizacyjnych do godziwego funkcjonowania jako nauczyciele i pracownicy niebędący nauczycielami” . – Nie damy sobie wmówić, że to robione na czyjeś życzenie, zlecenie czy w porozumieniu tym czy innym działaczem partyjnym. To nasz nauczycielski protest, nasz protest – dodał. – Dzisiaj niczego nie kończymy. Dzisiaj w dalszym ciągu jesteśmy w fazie strajku o godność zawodu nauczyciela, pracownika oświaty- podkreślił Broniarz cytowany przez 300polityka.pl. „My się już nie mamy gdzie cofnąć” Broniarz wspomniał również o tym, że pracownicy oświaty nie mogą protestować w innych sprawach, „aniżeli sprawy pracownicze, pracy i płacy” . – Taki też jest kontekst naszego protestu. Ale od wielu miesięcy mówimy, że polska szkoła musi się zmienić i musimy postawić na nauczycieli jako tych, którzy mając kwalifikacje, ambicje, własny honor zawodowy, chcą tylko jednego. Godziwego wynagrodzenia – dodał. Szef ZNP wspomniał również, że strajkującym oprócz wzrostu wynagrodzeń zależy na „dobrej, autonomicznej szkole” , którą będzie cechowała wysoka pozycja nauczycieli i dyrektorów szkół. Wyjaśnił, że postulat 30 proc. podwyżek jest „postulatem nieprzekraczalnym” . – My się już nie mamy gdzie cofnąć, dlatego że ten postulat jest także warunkiem negocjacji jakichkolwiek z tym i przyszłymi rządami, bo to istota naszego protestu pracowniczego i od tego nie odstąpimy – zadeklarował Broniarz. Dzisiaj ważna decyzja Wtorkowy protest przed MEN zorganizował Związek Nauczycielstwa Polskiego. Ogólnopolski strajk nauczycieli trwa już od 8 kwietnia. Oprócz pracowników należących do ZNP, strajkują także nauczyciele niezrzeszeni oraz część członków nauczycielskiej „Solidarności”, która podpisała porozumienie z rządem. Postulatem protestujących jest podwyżka wynagrodzeń o 30 proc., która miałaby zostać rozłożona na dwie tury: 15 proc. od 1 stycznia i 15 proc. od 1 września tego roku. Po demonstracji, która rozpoczęła się o 11:00, przedstawiciele nauczycieli mieli udać się do Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. Jak przekazała mediom przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego Dorota Gardias, tam odbędzie się spotkanie Prezydium Rady Dialogu Społecznego w sprawie okrągłego stołu z rządem. Na tym proponowanym przez premiera Morawieckiego spotkaniu mieliby pojawić się nie tylko nauczyciele i politycy, ale także rodzice, pedagodzy, wychowawcy, eksperci i przedstawiciele opozycji. We wtorek 23 kwietnia Prezydium Zarządu Głównego ZNP podejmie decyzję odnośnie kontynuowania strajku.