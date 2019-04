Tragiczny finał pościgu w Dobrym Mieście. Według świadków policyjne bmw przejechało po motocykliście

Do wypadku doszło w poniedziałek po godz. 15 w Dobrym Mieście leżącym w woj. warmińsko-mazurskim. Jak podaje portal osp.pl, 23-letni motocyklista uciekał przed nieoznakowanym autem policyjnym. Pościg miał miejsce na leśnej ścieżce, którą spacerowali ludzie.

Co twierdzi prokuratura?

– Jak wynika z przeprowadzonych z udziałem prokuratora czynności procesowych, funkcjonariusze policji w nieoznakowanym radiowozie próbowali zatrzymać do kontroli motocyklistę, który jednakże nie zatrzymał się i podjął próbę ucieczki. Gdy radiowóz wyprzedził uciekającego mężczyznę, ten zjechał z drogi głównej na drogę szutrową. Po ok. 250 metrach doszło do przewrócenia się motocykla. W wyniku wypadku kierowca motocykla poniósł śmierć na miejscu – powiedział Krzysztof Stodolny, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. Obaj policjanci byli trzeźwi.

Inną wersję wydarzeń przedstawili świadkowie, z którymi rozmawiali dziennikarze osp.pl. Z ich relacji wynika, że policyjne auto dosłownie przejechało po 23-latku. Okoliczności zdarzenia ma wyjaśnić dochodzenie. Śledczy przekazali we wtorek, że będzie ono dotyczyło nie tylko spowodowania wypadku, ale również nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego.

Czytaj także:

Tragiczna Wielkanoc na polskich drogach