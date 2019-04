Strajk nauczycieli. Będą ekspresowe zmiany w prawie, by umożliwić przeprowadzenie matur?

Jak podaje RMF 24, dziennikarz Patryk Michalski od osób zatrudnionych w kierownictwie Ministerstwa Edukacji Narodowej miał usłyszeć, że „trwają prace nad ekspresowymi zmianami w prawie”, by maturzyści mogli podejść do egzaminu dojrzałości, nawet jeżeli nauczyciele nie przeprowadzą rad klasyfikacyjnych. Być może „w MEN powstanie rozporządzenie w tej sprawie”. – Jestem pewny, że każdy uczeń, który ma zdawać w tym roku egzamin maturalny, będzie mógł później wstąpić na uczelnię wyższą – powiedział Michał Dworczyk, szef KPRM. Zgodnie z obowiązującymi przepisami bez zatwierdzenia ocen, podejście uczniów do egzaminu maturalnego jest niemożliwe.

Rozmowy w sprawie obrad okrągłego stołu

We wtorek w Centrum Partnerstwa Społecznego odbyły się rozmowy związkowców oraz przedstawicieli rządu w sprawie obrad okrągłego stołu, które zaproponował Mateusz Morawiecki. – Wobec bardzo nieznanej, niejasnej i zupełnie nam nie wyjaśnionej formuły dotyczącej obrad okrągłego stołu, kierownictwo Związku Nauczycielstwa Polskiego zdecydowało, że nie weźmie udziału w tych obradach – powiedział Sławomir Broniarz cytowany przez polsatnews.pl.

Jeszcze przed spotkaniem w sprawie okrągłego stołu odbyły się rozmowy związkowców z przedstawicielami pracodawców. W rozmowie z dziennikarzami przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Jan Guz podkreślał, że istotne jest ustalenie, w jakiej formie miałby odbyć się okrągły stół". – OPZZ zgłosił propozycję, by była to forma Rady Dialogu Społecznego, czyli siedmiu partnerów społecznych plus strona rządowa. Jeśli rząd chce uprawiać igrzyska polityczne, na stadionie, to my się na igrzyska nie piszemy – dodał cytowany przez tvn24.pl.