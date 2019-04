Grzegorz Schetyna: Trzeba skończyć ten strajk, panie prezesie Kaczyński

– Jesteśmy z nauczycielami, nauczycielkami, z polską szkołą, z rodzicami. To trudny czas, czas sprawdzianu – powiedział Grzegorz Schetyna na konferencji prasowej w Sosnowcu. Polityk poinformował, że „apelował do prezesa Kaczyńskiego, do premiera Morawieckiego o podjęcie decyzji o zakończeniu tego strajku”. – Niestety nie ma ze strony władzy otwarcia, nie ma pomysłu na dialog, nie ma takiego podmiotowego, uczciwego traktowania polskiej szkoły i wydaje mi się, że to rzecz fatalna w dłuższej perspektywie – ocenił przewodniczący Platformy Obywatelskiej, którego słowa cytuje portal 300polityka.pl.

Schetyna: Trzeba skończyć ten strajk, panie prezesie Kaczyński

– My w piątek przed świętami mieliśmy konferencję Koalicji Europejskiej. Wszyscy bardzo zgodnie i twardo mówiliśmy i apelowaliśmy: trzeba skończyć ten strajk, panie prezesie Kaczyński. Potrzebne są decyzje. To sprawdzian dla tej władzy. Jeżeli nie są w stanie poradzić sobie z tymi kwestiami, z tym protestem, to niech odejdą. Lepiej niech będą wybory, jeżeli nie mają pomysłu na to, jak rozwiązać tak poważny problem – dodał Grzegorz Schetyna.

„Lądujemy na marginesie najważniejszych spraw”

Przewodniczący PO w Sosnowcu mówił także o wyborach do Parlamentu Europejskiego. – Koalicja Europejska to porozumienie, które jest oparte na zaufaniu i przekonaniu, że razem możemy więcej, że polska aktywność, polskie aktywności w PE muszą być wspólne żeby były skuteczne. Nie ma lepszych osób niż te tutaj, które są z nami, eurodeputowanych poprzednich kadencji. To są ludzie, którzy dają nie tylko gwarancję wielkiego zaangażowania, pracy, ogromnego poświęcenia, ale przede wszystkim skuteczności – powiedział.

Polityk dodał, że „to będzie ważna kadencja". – Te ostatnie 4 lata pokazują, że jeżeli nie jesteśmy w pierwszej linii, nie jesteśmy skuteczni, nie tworzymy przyjaźni, sojuszu, nie szukamy partnerów i tych, którzy mogą wesprzeć polską sprawę, to przegrywamy, lądujemy na marginesie najważniejszych spraw i tak jest dzisiaj, przez te ostatnie 3,5 roku” – stwierdził polityk.