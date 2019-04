Co z maturami? Premier Morawiecki przedstawił projekt nowelizacji prawa oświatowego

– Prawie 300 tys. maturzystów, ich najbliżsi i grono nauczycieli oczekuje dziś sprawnego przeprowadzenia egzaminu dojrzałości. Sprzeczne komunikaty i brak wezwania do zakończenia protestu, tworzą sytuację wysokiej niepewności. Państwo musi zagwarantować, że w każdej średniej szkole, każdy maturzysta będzie mógł przystąpić do matury w terminie – mówił premier i dodał, że w związku z tym podjął decyzję o wniesieniu do Rady Ministrów propozycji zmian w prawie. – To są rozwiązania krótkie, konkretne i przecinające chaos. Propozycja zabezpieczy klasyfikację uczniów i przebieg matur – wyjaśnił.

– W szkołach, w których rady pedagogiczne nie przepuszczą do klasyfikacji uczniów, zrobi to dyrektor szkoły. W przypadku, jeżeli nie będzie to chciała zrobić ani rada ani dyrektor – to stosowne decyzje o klasyfikacji podejmie organ prowadzący samorząd terytorialny – tłumaczył założenia nowelizacji premier. – Organizatorzy protestów nie wahają się mówić, że będzie zagrożone przeprowadzenie matur. Zapewniam, że nie będzie. Jeżeli chodzi o matury ustne, rząd jest przygotowany na każdy scenariusz, tak, żeby każdy maturzysta mógł przystąpić do egzaminów. Dziś zmiany przyjmie Rada Ministrów, poprosiłem też o jak najszybsze procedowanie, już rozmawiałem też o tym z prezydentem – zapewnił Morawiecki. – Polski rząd musi zaproponować rozwiązania w miejsce destabilizacji. Apeluję też do nauczycieli, aby byli przy swoich uczniach w tych trudnych dniach, bo ci ludzie ciężką pracą na to zapracowali – dodał.

Morawiecki podkreślił, że rząd gotowy jest na postulaty i zachęcił do podpisania porozumienia, które wcześniej zostało podpisane przez Solidarność. – Proszę nauczycieli – pozwólmy uczniom dokończyć w spokoju rok szkolny, a sami zasiądźmy do konkretnych rozmów, dotyczących także kształcenia. Zapraszam do okrągłego stołu. Wierzę, że razem znajdziemy rozwiązania, które na trwałe i lepsze zmienią polską szkołę – podkreślił.

Rząd chce nowelizacji prawa oświatowego

Doniesienia o planowanej zmianie przepisów pojawiły się już w środę rano. Z informacji „Dziennika Gazety Prawnej” wynika, że chodzi przede wszystkim o prawo uczniów do klasyfikacji przed egzaminami. W myśl proponowanych zmian dyrektorowi szkoły w wyjątkowych sytuacjach przekazane zostałyby uprawnienia do klasyfikacji czy dopuszczenia do matury. Aktualnie jest to kompetencja rady pedagogicznej. Aby taka zmiana była możliwa, znowelizowane musiałyby zostać ustawa o systemie oświaty oraz prawo oświatowe w zakresie kompetencji i uprawnień dyrektora i rad pedagogicznych.

Informacje o planowanych zmianach potwierdził Michał Dworczyk w rozmowie z RMF FM. – Jestem przekonany, że te zmiany zostaną sprawnie przeprowadzone. Pan premier wystąpi z wnioskiem o specjalne posiedzenie Senatu – podkreślił szef kancelarii premiera.

