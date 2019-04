Broniarz o propozycji Morawieckiego: Próbując ratować sytuację, stwarza jeszcze większe zagrożenie

Przypomnijmy, podczas środowego posiedzenia Rady Ministrów premier Mateusz Morawiecki przedstawił projekt nowelizacji prawa oświatowego, który ma pozwolić na to, żeby matury odbyły się w terminie. – W szkołach, w których rady pedagogiczne nie przepuszczą do klasyfikacji uczniów, zrobi to dyrektor szkoły. W przypadku, jeżeli nie będzie to chciała zrobić ani rada ani dyrektor – to stosowne decyzje o klasyfikacji podejmie organ prowadzący samorząd terytorialny – tłumaczył założenia nowelizacji premier.



– Dzisiaj nie mamy ani stanu zagrożenia, ani klęski żywiołowej, ani żadnej innej sytuacji nadzwyczajnej, która by powodowała, że rząd w takim ekspresowym tempie w ciągu jednego dnia, bez jakichkolwiek konsultacji z partnerami społecznymi – do której jest zobowiązany, bo jest to przedłożenie rządowe – wprowadza przepisy prawa, które dotyczą prawie 400 tys. uczniów – skomentował propozycję premiera Sławomir Broniarz, szef ZNP. – Pytanie, co (rząd – red.) robił 10 stycznia albo 4 marca, skoro dzisiaj musi sięgać po takie lex specialis – dodał.



– Co w sytuacji, kiedy dyrektor szkoły będzie musiał dokumentację szkolną, arkusze ocen, całe to oprzyrządowanie spersonalizowane oddać w ręce osoby, która nie jest do tego uprawniona, bo obowiązuje choćby ustawa RODO? Jakie kompetencje ma urzędnik, który nie ma żadnego przygotowania pedagogicznego, tudzież nie ma żadnego doświadczenia, dorobku, żadnych kwalifikacji do tego, żeby komukolwiek wystawić ocenę? – pytał Broniarz. Stwierdził, że wydaje mu się, że „rząd, próbując ratować sytuację, stwarza jeszcze większe zagrożenie” .

Czytaj także:

Samorząd terytorialny sklasyfikuje maturzystę? „To abstrakcja! Proszę nas nie wykorzystywać”