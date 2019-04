Niesiołowski nazwał ojca Rydzyka „parodią księdza”. Jest donos do prokuratora generalnego

Stefan Niesiołowski w programie #RZECZoPOLITYCE nazwał ojca Tadeusza Rydzyka „panem”. Na sugestię dziennikarza, że redemptorysta jest duchownym odpowiedział: „Nie, nie jest żadnym księdzem, jest parodią księdza” . – Powinien być wyrzucony z Kościoła, tak jak np. papież Franciszek rozwiązał episkopat Chile w całości. Zupełnie nie rozumiem, dlaczego nie rozwiąże polskiego episkopatu i Radia Maryja, ale to jego problem – dodał polityk.

Wypowiedź posła PSL-Unia Europejskich Demokratów nie spodobała się Ogólnopolskiemu Komitetowi Obrony przed Sektami i Przemocą, który złożył do prokuratora generalnego doniesienie w sprawie „znieważenia” ojca Rydzyka. Na antenie Radia Maryja przewodniczący komitetu podkreślił, że to nie pierwszy przypadek, gdy Niesiołowski obraża toruńskiego redemptorystę. – Takich zawiadomień ws. posła Niesiołowskiego składaliśmy w ostatnim czasie pięć lub sześć. Mimo, że prokuratura prowadzi te postępowania, poseł Niesiołowski w dalszym ciągu sieje nienawiścią do o. Tadeusza Rydzyka CSsR, znieważa Dyrektora Radia Maryja, szydzi z tej stacji i z jej słuchaczy – podkreślił Ryszard Nowak.

