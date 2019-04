Zaginęła 22-latka z córką. Miały wrócić z Holandii do Polski

Funkcjonariusze łódzkiej policji poszukują 22-letniej Iwony Pawlak, która zaginęła wraz z 1,5-roczną córeczką Niną. Kobieta w sobotę 20 kwietnia wyjeżdżała z Holandii do Złoczewa w powiecie sieradzkim. Po raz ostatni kontaktowała się z rodziną mieszkającą w Polsce właśnie tego dnia. Do tej pory Iwona Pawlak wraz z córką nie dotarły do miejsca docelowego. Nie ma z nimi kontaktu. Komunikat o ich zaginięciu został opublikowany w mediach społecznościowych.

Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach kobiety i jej dziecka. Na wszelkie informacje mogące pomóc w odnalezieniu Iwony Pawlak i jej córki czekają funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu przy ul. Sikorskiego 2 lub pod tel. 43/8277705.