Al Jazeera o Radiu Maryja: O.Rydzyk jest fenomenem kulturowym. Radio Maryja polaryzuje społeczeństwo

Autor tekstu podkreślił, że przez 19 lat mieszkał w Polsce. Ojca Tadeusza Rydzyka określił „mianem fenomenu kulturowego”. Niewielu ludzi w Polsce jest tak znanych jak ks. Tadeusz Rydzyk, redemptorysta, współzałożyciel katolickiej stacji radiowej Radio Maryja. Ma on tysiące, a nawet miliony wyznawców, którzy niezwykle go szanują i poważają – wyjaśnił. Dziennikarz dodał, że z drugiej strony u wielu osób o. Tadeusz Rydzyk budzi nieufność i niechęć. „Jednym z głównych aspektów krytyki Rydzyka jest to, że nie tylko słuchacze Radia Maryja, ale wszyscy podatnicy dokładają się do dotacji dla szefa Radia Maryja” – czytamy.

Reporter Al Jazeery przyznał, że rozmawiał z parafianami z Torunia i dla niektórych redemptorysta jest postacią wręcz kultową. Dla wielu słuchaczy, zwłaszcza osób starszych, szukających drogi we współczesnym świecie, oferuje rodzaj duchowego schronienia. W tekście przytoczono także słowa Magdaleny Chrzczonowicz z OKO.press, która stwierdziła, iż „od czasu przejęcia władzy przez PiS, redemptorysta otrzymał co najmniej 21 mln złotych dotacji i darowizn”. Arabska telewizja dodała, że „mimo niskiego udziału w rynku radiowym, szacowanym na 2 proc., stacja ma istotny wpływ na polską scenę polityczną i polaryzację społeczeństwa”.

„Kościół katolicki pozostaje potężną siłą w Polsce. Przeważająca większość kraju to katolicy, a słuchacze Radia Maryja należą do najbardziej pobożnych. Dla wielu radio jest używane jako swoiste przedłużenie ich wiary. Pozwala także zrozumieć świat i ocenić, kto jest wrogiem, a kto przyjacielem” – stwierdził autor teksty. Dziennikarz próbował się skontaktować z o. Tadeuszem Rydzykiem oraz innymi pracownikami rozgłośni, jednak wszyscy odmówili komentarza. Ekipa Al Jazeery nie mogła również sfilmować siedziby stacji.

