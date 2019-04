Broniarz do premiera Morawieckiego: Z taką siłą zjednoczenia ludzi pan nie wygra

Oświadczenie Sławomira Broniarza opublikowano na stronie ZNP. Czytamy w nim, że strajkujący nauczyciele są „w połowie drogi” i żądają „usystematyzowanej i osadzonej w krótkim czasie rozmowy o pakiecie odbudowy systemu edukacji na miarę XXI wieku i odpowiedniego rozwoju dzieci i młodzieży” . Szef ZNP zaznaczył, że protest mógłby być prowadzony dalej. „Prawda jest taka, że strajk trwałby w czasie matur. I nie zdołalibyście, Panie Premierze Morawiecki, rozwiązać tego problemu. Nie bylibyście w stanie zastąpić nauczycieli, zaryzykowalibyście dobro uczniów, skazalibyście ich na ten stres” – napisał Broniarz.

Efekt kuli śniegowej?

Szef ZNP stwierdził, że „każdy taki zryw, jak wielki strajk nauczycieli, daje ludziom siłę” . „Tworzy się kula śniegowa, której nie będzie Pan w stanie powstrzymać propagandą. Bo ludzie wiedzą, że jest źle i czują okazywaną im pogardę” – czytamy w oświadczeniu, które jest kierowane także do Mateusza Morawieckiego. „I powiem Panu jedno – z taką siłą, z siłą zjednoczenia ludzi, Pan nie wygra. Jeśli będzie trzeba, staniemy razem jesienią przed Pana Kancelarią, wszyscy. Setki tysięcy nauczycieli, pielęgniarek, rodziców, uczniów, pacjentów, opiekunów niepełnosprawnych, kobiet i mężczyzn. My, ludzie. Wszystkich nas nie zlekceważycie” – kontynuował Broniarz.

Zaznaczył przy tym, że zawieszenie strajku nie oznacza złożenia broni, a jedynie zamknięciem pierwszego etapu. Przypomniał przy okazji to, co udało się osiągnąć podczas trwających 17 dni negocjacji. Wymienił m.in. 10 proc. podwyżki od września, wycofanie oceny pracy nauczycieli czy skrócenie awansu zawodowego z 15 do 10 lat. Nie zabrakło również omówienia „drugiego etapu strategii” związkowców. Dowiadujemy się z niego, że w czerwcu ZNP chce zorganizować „prawdziwy okrągły stół edukacji” . „Rozpoczynamy budowę szerokiej koalicji na rzecz stworzenia tzw. pakietu wrześniowego – mamy kalendarz spotkań ze środowiskami, którzy identyfikują się z mocnym system edukacji w naszym kraju” – zapowiedział Broniarz.

ZNP zawiesza protest

Sławomir Broniarz poinformował o decyzji na konferencji prasowej. – Zawieszamy ogólnopolski strajk – ogłosił szef ZNP, który zaznaczył, że w czwartek i piątek związkowcy nie podpiszą porozumienia z rządem. – Strajk mógłby być dalej prowadzony. Mógłby trwać w czasie matur i rząd nie rozwiązałby tego problemu – dodał cytowany przez Onet. Przewodniczący ZNP zaznaczył, że decyzja o zawieszeniu strajku została podjęta „w porozumieniu z uczniami i rodzicami”. – Dajemy czas premierowi do września – podkreślił Broniarz. Zaznaczył, że akcja strajkowa zostanie zawieszona od 27 kwietnia, a dokładnie od godziny 6 rano.

– Chciałbym w imieniu ZNP wyrazić podziękowania dla tych, którzy w tych dniach byli wszyscy razem. którzy się nie dali zastraszyć i pomogli nam przeprowadzić tę akcję – zaznaczył Broniarz. – Dziś zawieszamy strajk, ale pokazaliśmy ogromną siłę i wolę walki. Nasza siła tkwi w jedności. Mamy plan i chcemy go realizować – podsumował.