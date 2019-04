Sejm przyjął nowelizację prawa oświatowego

Sejm nie zgodził się wcześniej na odrzucenie projektu nowelizacji prawa oświatowego. 234 posłów głosowało za niezwłocznym przystąpieniem do drugiego czytania, 174 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Posłowie przystąpili do drugiego i trzeciego czytania. Przed godziną 15:00 nowelizację przyjęto.

Nowelizacja ustawy przyjęta musi zostać teraz przez Senat. Następnie trafi na biurko prezydenta Andrzeja Dudy i jeżeli zostanie podpisana, wejdzie w życie. Wiadomo już, że Senat zajmie się nowelizacją dzisiaj około godziny 19:00.

Kancelaria Premiera poinformowała, że w życie ustawa może wejść już 27 kwietnia. Jeżeli dojdzie do takiego scenariusza, dyrektorzy szkół będą mieli dwa dni – 29 i 30 kwietnia na przeprowadzenie klasyfikacji uczniów.

Co zakłada nowelizacja?

Przypomnijmy, podczas środowego posiedzenia Rady Ministrów premier Mateusz Morawiecki przedstawił projekt nowelizacji prawa oświatowego, który ma pozwolić na to, żeby matury odbyły się w terminie. – W szkołach, w których rady pedagogiczne nie przepuszczą do klasyfikacji uczniów, zrobi to dyrektor szkoły. W przypadku, jeżeli nie będzie to chciała zrobić ani rada ani dyrektor – to stosowne decyzje o klasyfikacji podejmie organ prowadzący samorząd terytorialny – tłumaczył założenia nowelizacji premier.

Zawieszenie strajku nauczycieli

Ogólnopolski strajk prowadzony przez ZNP zostanie zawieszony od soboty. Sławomir Broniarz poinformował o decyzji na konferencji prasowej. – Zawieszamy ogólnopolski strajk – ogłosił szef ZNP, który zaznaczył, że w czwartek i piątek związkowcy nie podpiszą porozumienia z rządem. – Strajk mógłby być dalej prowadzony. Mógłby trwać w czasie matur i rząd nie rozwiązałby tego problemu – dodał cytowany przez Onet. Przewodniczący ZNP zaznaczył, że decyzja o zawieszeniu strajku została podjęta „w porozumieniu z uczniami i rodzicami”. – Dajemy czas premierowi do września – podkreślił Broniarz. Zaznaczył, że akcja strajkowa zostanie zawieszona od 27 kwietnia, a dokładnie od godziny 6 rano.