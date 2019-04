Część nauczycieli nie zgadza się z decyzją o zawieszeniu strajku. „Broniarz musi odejść, zdradził nas”

Izabela Płotka jest przedstawicielką poznańskiego Międzyszkolnego Komitetu Strajkowego. W rozmowie z Polsat News kobieta zaznaczyła, że Sławomir Broniarz „musi odejść” , że „zdradził” nauczycieli, a oni sami „nie chcą takiego prezesa” . – Walczyliśmy nie tylko o płace. Walczyliśmy o godność zawodu, Straciliśmy trzy tygodnie, dzieci nie chodziły do szkoły, nie była realizowana podstawa programowa. Nauczyciele stracili trzytygodniowy dochód i w tej chwili pan Broniarz jednym zdaniem przekreśla cały nasz trud – mówi. Kobieta zaznacza, nie wiadomo, czy w liceum, w którym uczy dojdzie do zawieszenia strajku. – Na razie jest decyzja, że strajkujemy dalej – wyjaśnia. Nauczycielka dodała, że „po tym rządzie spodziewają się najgorszego” . – Uważam, że w czasie wakacji zostanie przyjęta ustawa, która zabroni nauczycielom strajkować – mówi.

Polsat News rozmawiał także z wiceprezesem poznańskiego ZNP Jackiem Leśnym. Poinformował on, że jego rolą nie jest komentowanie decyzji władz związku. Dodał, że „jest całkowicie świadomy, że wywołuje to niezadowolenie w wielu placówkach w Poznaniu” .

Przypomnijmy, mimo ogłoszenia przez Sławomira Broniarza decyzji o zawieszeniu strajku nauczycieli, Sejm przyjął dziś w błyskawicznym tempie nowelizację prawa oświatowego. – W szkołach, w których rady pedagogiczne nie przepuszczą do klasyfikacji uczniów, zrobi to dyrektor szkoły. W przypadku, jeżeli nie będzie to chciała zrobić ani rada ani dyrektor – to stosowne decyzje o klasyfikacji podejmie organ prowadzący samorząd terytorialny – tłumaczył założenia nowelizacji premier podczas środowego posiedzenia Rady Ministrów.