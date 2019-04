Śledztwo przeciwko Macierewiczowi? Prokuratura komentuje doniesienia Gazety Wyborczej

„ Prokuratura Okręgowa w Warszawie oświadcza że dzisiejsza publikacja (25.04.2019 r.) „Gazety Wyborczej” zawiera nieprawdziwe informacje. Nieprawdą jest, że zostało wszczęto śledztwo przeciwko Antoniemu Macierewiczowi. Antoni Macierewicz nie ma statusu procesowego w tej sprawie, nie jest ani świadkiem ani tym bardziej osobą podejrzaną. Postępowanie prowadzone jest w sprawie ” – czytamy w opublikowanym oświadczeniu.

Według Gazety Wyborczej sprawa ma dotyczyć zawiadomienia, w którym ówczesny szef MON stwierdzał, że Tomasz Piątek, autor publikacji „Macierewicz i jego tajemnice” próbował za pomocą książki „wpłynąć na organ władzy, stosować przemoc wobec funkcjonariusza publicznego i dokonać bezprawnego zamachu na członka rządu”. Postępowanie zostało umorzone po dymisji Macierewicza ze stanowiska w rządzie.

Jednak Piątek także postanowił złożyć zawiadomienie do prokuratury, w którym ocenił, iż polityk PiS nadużył władzy zarzucając mu czyny, których nie popełnił. Ten wniosek został umorzony przez prokuraturę. Wtedy pisarz złożył zażalenie do sądu, który nakazał wznowienie postępowania. Pisarz ma mieć w śledztwie status pokrzywdzonego. To właśnie o tym wznowionym postępowaniu pisała dziś „Gazeta Wyborcza”.

„ Postępowanie jest rezultatem decyzji Sądu, który nakazał prokuraturze przesłuchanie pracowników MON, którzy przygotowywali zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez autora książki. Realizacja czynności wskazanych przez Sąd jest na końcowym etapie. Po wykonaniu czynności zleconych przez Sąd prokurator wyda decyzję merytoryczną w sprawie ” – powiadomiła Prokuratura w oświadczeniu.

„Macierewicz i jego tajemnice”