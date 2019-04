„Skwer Gyddanyzc” zamiast skweru ks. Jankowskiego. Zmiany w Gdańsku

Skwer leżący w kwartale ulic Katarzynki, Stolarskiej, Brygidki i Mniszki od 2011 roku nosił imię ks. Henryka Jankowskiego. Po kontrowersjach związanych z podejrzeniem ks. Jankowskiego o pedofilię, decyzją gdańskich radnych przestał on być patronem skweru przy kościele św. Brygidy. W poniedziałek 25 kwietnia Rada Miasta przyjęła propozycję uchwały prezydent Gdańska o nadanie temu miejscu nazwy „Skwer Gyddanyzc” . Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, przeciwko było 5, zaś 7 radnych wstrzymało się od głosu.

Jak informuje portal gdansk.pl, głosowanie nad uchwałą w tej sprawie poprzedziła kilkudziesięciominutowa dyskusja. W trakcie debaty pojawiały się m.in. głosy, że zaproponowana nazwa jest trudna w zapisie i wymowie. Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska, Agnieszka Owczarczak podkreśliła, że na miejscu pojawi się tablica informacyjna dotycząca tej nazwy. Kacper Płażyński, przewodniczący klubu PiS, postulował o wstrzymanie decyzji o nowej nazwie do czasu wyjaśnienia sprawy ks. Jankowskiego.

Przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej, Cezary Śpiewak-Dowbór, przypominał, że taką nazwę zaproponował prof. Andrzej Januszajtis, ceniony znawca historii Gdańska. – Nie demonizujcie jej – przekonywał radny Wszystko Dla Gdańska, Andrzej Stelmasiewicz. – Ona jest obca dzisiejszemu językowi polskiemu, ale to słowo nie jest trudne. Ta nazwa nie dzieli, a nie znajdzie się takiej, która łączy. Myślę, że właśnie wielu turystów zareaguje na zasadzie: „a co to za dziwoląg” . I to może skłoni ich do sprawdzenia w internecie tej nazwy. To wartość edukacyjna – stwierdził Stelmasiewicz.