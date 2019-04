USA zaprezentują polskiemu wojsku F-35. „Mamy nadzieję, że pozwoli to na podjęcie decyzji”

Jak dodała, ma nadzieję, że pokazy samolotu przebiegną pomyślnie i polski rząd otrzyma podczas nich odpowiedzi na wszystkie nurtujące go pytania, co pozwoli mu na podjęcie decyzji ws. ich zakupu.

W lutym ministerstwo obrony narodowej przedstawiło plan modernizacji technicznej wojska, którego jednym z celów jest wprowadzenie użytku myśliwców piątej generacji. Sekretarz przybyła do Polski, by wygłosić wykład na warszawskiej Akademii Sztuki Wojennej.

Samolot F-35 to jednomiejscowy, jednosilnikowy myśliwiec wielozadaniowy. Maszyny te są przeznaczone do wykorzystania przez wszystkie rodzaje sił zbrojnych. Jest zdolny do wykonywania misji bliskiego wsparcia, bombardowań i typowo myśliwskich zadań walki powietrznej.