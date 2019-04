Sejm wybrał nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Został nim Wojciech Sych

W nocnych głosowaniach w Sejmie przyjęte zostało rozszerzenie programu „Rodzina 500+” i nowelizacja ustawy o SN. Przepadły wnioski opozycji o wyrażenie wotum nieufności wobec szefowej MEN Anny Zalewskiej i ministra gospodarki morskiej Marka Gróbarczyka. Tego dnia Sejm wybrał nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Za kandydaturą Wojciecha Sycha, która została zgłoszona przez klub PiS, głosowało 228 posłów, 118 było przeciw, a 19 wstrzymało się od głosu. Wcześniej pozytywnie zaopiniowała ją komisja sprawiedliwości i praw człowieka. Sędzia Sych zastąpi na stanowisku kończącą kadencję Sławomirę Wronkowską-Jaśkiewicz.

Wojciech Sych jest doktorem prawa. Jak podaje wyborcza.pl, sędzia przez 17 lat orzekał w Sądzie Okręgowym w Poznaniu. W 2018 roku prezydent Andrzej Duda powołał go do Sądu Najwyższego. Nowo wybrany sędzia Trybunału Konstytucyjnego jest wykładowcą w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Przepisy, które obecnie obowiązują, zakładają, że nie można łączyć funkcji sędziego Trybunału Konstytucyjnego i sędziego Sądu Najwyższego. By zgodnie z prawem objąć nową posadę, sędzia Wojciech Sych będzie musiał zrezygnować ze sprawowania funkcji w SN.

Czytaj także:

Zalewska i Gróbarczyk zostają. Wnioski o wotum nieufności odrzucone