Nowa wersja przykazań? Lech Wałęsa ma pewną propozycję

– Ja jestem w prawicy, ale rozsądnej. Mój Pan Bóg jest z komputera najnowszej generacji. Nie zabobon, nie średniowiecze. Ja mam 76 lat, przygotowuję się do wieczności. Już bym się wyłączył, żeby świat był bardziej uporządkowany, to już bym się nie mieszał. Brałem udział w rozbiciu starych struktur, i to mi się udało. Natomiast chciałbym coś zbudować. Na razie nic nie zbudowaliśmy. Technologię zbudowaliśmy taką, że nie mieści się w naszych małych państewkach – powiedział Lech Wałęsa we francuskiej telewizji France TV3.

Były prezydent Polski uważa, że „społeczeństwa naciskają na zmiany”. W ten sposób polityk tłumaczy wyniki wyborów w wielu krajach. – Stąd wybierają Trumpa, we Francji prezydenta ponadpolitycznego, w Polsce bliźniaków, cały świat naciskany przez masy szuka rozwiązań. Ci ludzie wybrani mówili o tym, że dokonają zmian, dlatego zostali wybrani – ocenił Lech Wałęsa. Były prezydent skomentował wyniki wyborów przeprowadzonych na Ukrainie. Stwierdził, że „to wszystko mówi o tym, że ludzie nie wiedzą, jak wybierać”. – Trzeba wybierać ludzi zorganizowanych programowo, a nie indywidualnie – dodał.

Nowa wersja przykazań

Lech Wałęsa stwierdził, że „musimy uwzględniać różność w Europie”. Polityk zaproponował także nową wersję przykazań. – Szukając fundamentów tego, co by nas łączyło, powinniśmy dyskutować pomiędzy różnymi religiami i niewierzącymi i uzgodnić około 10 laickich przykazań. Laickich, a nie kościelnych – powiedział prezydent.