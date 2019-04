NA ŻYWO. Trwają obrady „Okrągłego stołu” ws. edukacji. Uczestniczy w nich m.in. premier i minister edukacji

Jak informuje Ministerstwo Edukacji, zaproszenie do udziału w dyskusji zostało skierowane do szerokiego grona osób związanych z oświatą. Zgodnie z założeniami obrady koncentrują się wokół czterech zasadniczych obszarów: uczeń, nauczyciel, jakość edukacji oraz nowoczesna szkoła. W czasie wydarzenia głos zabiorą premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Beata Szydło, minister Anna Zalewska, nauczyciele, przedstawiciele organów prowadzących, uczniowie i rodzice, eksperci edukacyjni, a także politycy. Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych nie uczestniczą w obradach. Taką samą decyzję podjęli politycy opozycji.

Inicjatywa Mateusza Morawieckiego

Przypomnijmy, jeszcze przed świętami wielkanocnymi Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w piątek 26 kwietnia odbędzie się tzw. okrągły stół w sprawie zmian w systemie edukacji. Mateusz Morawiecki podkreślił, że chciałby, aby w wyniku obrad „Okrągłego stołu” wszyscy byli wygrani, żeby nie było tak, że strona rządowa, związkowcy, nauczyciele w jakiś sposób triumfują. – Nie o to tutaj chodzi. Nam chodzi o jakość polskiej edukacji na lata do przodu. Chcemy, żeby była to jakościowa zmiana. Płace są bardzo ważne, wynagrodzenia całościowe są bardzo ważne, ale najważniejsi są przecież ludzie: uczniowie, nauczyciele, rodzice, jednostki wspomagające – przekonywał wówczas premier.