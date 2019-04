Obrady „Okrągłego stołu” ws. edukacji z udziałem m.in. premiera i minister edukacji

Jak informuje Ministerstwo Edukacji, zaproszenie do udziału w dyskusji zostało skierowane do szerokiego grona osób związanych z oświatą. Zgodnie z założeniami obrady koncentrują się wokół czterech zasadniczych obszarów: uczeń, nauczyciel, jakość edukacji oraz nowoczesna szkoła. W czasie wydarzenia głos zabiorą premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Beata Szydło, minister Anna Zalewska, nauczyciele, przedstawiciele organów prowadzących, uczniowie i rodzice, eksperci edukacyjni, a także politycy. Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych nie uczestniczą w obradach. Taką samą decyzję podjęli politycy opozycji.

– Przede wszystkim chciałem podziękować wszystkim tym, którzy wzięli udział w tej pierwszej sesji naszego okrągłego stołu. Cała ta debata cieszyła się bardzo wielkim zainteresowaniem. Wszyscy rzyjechali z masą pomysłów. Byli specjaliści ze świata akademickiego, ale także samorządowcy i przedstawiciele niektórych partii opozycyjnych – stwierdził premier Mateusz Morawiecki. – Za chwilę druga część dzisiejszego okrągłego stołu. Prace już w podstolikach i tutaj pierwsza ciekawostka, ponieważ po dyskusjach wyłania się taka koncepcja, żeby powołać jeszcze jeden podstolik. Nie chciałbym tego na 100 proc. przesądzać, ponieważ staramy się konstruować w formule takiej demokratyczności, ale jeżeli takie decyzje zapadną z udziałem przedstawicieli innych grup biorących udział w naszym okrągłym stole, to byśmy jeszcze powołali jeden stolik pod roboczą nazwą, o roboczej tematyce „rodzice” – dodał szef rządu.

– Czekamy na tych kilka osób, których tutaj brakowało przy tym naszym okrągłym stole. Było pewnie z 60 czy 70 osób, ale rzeczywiście wbrew wcześniejszym zapowiedziom, pisemnym obietnicom, ze strony klubu PO nie było przedstawicieli, bardzo serdecznie zapraszamy ich, żeby pojawili się na kolejnych sesjach, które będziemy regularnie prowadzili – stwierdził premier.

Inicjatywa Mateusza Morawieckiego

Przypomnijmy, jeszcze przed świętami wielkanocnymi Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w piątek 26 kwietnia odbędzie się tzw. okrągły stół w sprawie zmian w systemie edukacji. Mateusz Morawiecki podkreślił, że chciałby, aby w wyniku obrad „Okrągłego stołu” wszyscy byli wygrani, żeby nie było tak, że strona rządowa, związkowcy, nauczyciele w jakiś sposób triumfują. – Nie o to tutaj chodzi. Nam chodzi o jakość polskiej edukacji na lata do przodu. Chcemy, żeby była to jakościowa zmiana. Płace są bardzo ważne, wynagrodzenia całościowe są bardzo ważne, ale najważniejsi są przecież ludzie: uczniowie, nauczyciele, rodzice, jednostki wspomagające – przekonywał wówczas premier.

