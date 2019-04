Dokąd na majówkę, aby uniknąć tłumów? Poznajcie nasze propozycje

Niektórzy już dziś zaczęli świętować długi weekend. Wystarczyło w porę wziąć kilka dni wolnych w pracy, by cieszyć się prawie dwutygodniowym wypoczynkiem. Jeżeli chcecie uniknąć tłumów na Krupówkach i na sopockim Monciaku, a także tłoku na wiślańskich bulwarach, skorzystajcie z naszego poradnika. Oto przewodnik po „miejscach niezadeptanych”.

Długi weekend. Czas na kulturę

Tutaj Bruno Schulz mieszkał z rodziną od 1914 roku

Jeżeli czytaliście "Sklepy cynamonowe" to koniecznie musicie odwiedzić Drohobycz. W tym mieście stoi dom, w którym mieszkał pisarz Bruno Schulz przez 26 lat, a także szkoła, w której się uczył, a następnie nauczał innych.



Sokołowsko jak Davos

Mało kto wie, że na wzór dolnośląskiego uzdrowiska w Sudetach powstał kilkanaście lat później jego szwajcarski odpowiednik w Alpach. Dziś dawne uzdrowisko zamienia się w mekkę artystów. W miasteczku odbywają się warsztaty i festiwale. Można zajrzeć także do kina, do sklepu ze starociami czy hipsterskiej knajpki.



Tarnowskie góry od dołu

Gdy pogoda nie będzie dopisywała, można zwiedzić jedną z najbardziej fascynujących kopalni w Europie, czyli kopalnię rud ołowiu, srebra i cynku w Tarnowskich Górach. Co wolicie - zjazd na głębokość 40,5m, czy chodzenie po wykutych pod koniec XVIII wieku korytarzach?



Łódź w cenie

Lonely Planet, najpopularniejszy magazyn podróżniczy na świecie, uznał Łódź za jedno z 10 najciekawszych miejsc do odwiedzenia w 2019 roku. My polecamy wycieczki tropem secesji oraz judaików, a wieczorem kluby na terenie Off Piotrowska.



Drewniane cerkwie podkarpacia

W Beskidzie Niskim i Bieszczadach jest ich koło setki. Zagrożenie, że wybrana przez nas zabytkowa cerkiew będzie oblegana przez tłumy, jest niewielkie.

Majówka 2019. Czas na naturę

Nura w Jurę

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, powszechnie nazywana Jurą, to raj i dla wspinaczy, i dla grotołazów. Jeżeli chodzi o skałki, to dla początkujących jest polecana Dziewica koło Olsztyna. A jaskinie? Najdłuższa to Wierna. Liczy 1027 metrów szerokości.



Wschód na dwóch kółkach

Jeżeli szukasz wyzwania na całą tegoroczną majówkę, mamy dla was propozycję. Co powiecie na najdłuższy szlak rowerowy w Polsce, czyli Green Velo? To nie lada wyzwanie, bo jego trasa liczy ponad 2 tys. kilometrów. Do odważnych świat należy!



Rafting po adrenalinę

Na kajaki może za wcześnie, ale.. na spływ pontonem po spienionej rzece w sam raz. Stan wody w Dunajcu w maju jest wystarczająco wysoki, by cieszyć się falami i mocnymi wirami.



Biebrzański Park Narodowy

Nie trzeba lecieć do Afryki, by doświadczyć prawdziwego safari. W Polsce też jest mnóstwo miejsc, w których dzikie zwierzęta są na wyciągnięcie ręki. W Biebrzańskim Parku Narodowym można spotkać wilki oraz łosie. Dla tych, którzy lubią spędzać czas aktywnie, polecamy spływ Biebrzą tratwami.

