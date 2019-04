Warszawa. Utrudnienia dla kierowców, pieszych i rowerzystów. Odbędzie się próba defilady

3 maja Wisłostradą przemaszeruje defilada poddziałów i pojazdów wojskowych. Poprzedzi ją nocna próba generalna. W jej trakcie, od soboty, 27 kwietnia od godz. 20.00 do niedzieli, 28 kwietnia do godz. 8.00, Wisłostrada będzie zamknięta od mostu gen. S. Grota-Roweckiego do mostu Łazienkowskiego.

Święto Narodowe Trzeciego Maja wojskowi uczczą paradą. Policja informuje, że w czasie próby defilady, czyli od soboty, 27 kwietnia, od godz. 20.00 do niedzieli, 28 kwietnia do godz. 8.00 zamknięte dla ruchu (w obydwu kierunkach) samochodów i rowerów będą ulice: Wisłostrada (ulice Wybrzeże Gdyńskie, Wybrzeże Gdańskie, Wybrzeże Kościuszkowskie, Wioślarska i Solec) od mostu gen. S. Grota-Roweckiego do mostu Łazienkowskiego oraz wjazdy na nią (odcinki ulic: Z. Krasińskiego, R. Krajewskiego, Wenedów, R. Sanguszki, Boleść, Grodzka, Nowy Zjazd, Karowa, Ludna, Wilanowska i Górnośląska),



Zakroczymska i J. Jeziorańskiego od ul. Szymanowskiej do Muzeum Katyńskiego,

Mostowa od ul. Bugaj do ul. Freta oraz Wodna i P.A. Steinkellera,

Lipowa od ul. Browarnej do ul. Wybrzeże Kościuszkowskie,

Dobra od ul. Karowej do ul. Lipowej,

Wiślana i Gęsta od ul. Browarnej do ul. Dobrej,

Wybrzeże Kościuszkowskie pomiędzy tunelem Wisłostrady a ul. Lipową. Organizacja próby wymusi również czasowe zamknięcia mostów. W niedzielę, 28 kwietnia, w godz. 0.01-8.00 zamknięty dla pieszych i rowerzystów będzie dolny poziom mostu Gdańskiego. W tym czasie na moście nie będą zatrzymywały się również tramwaje. Ponadto, w godz. 14.00-15.00 w sobotę, 27 kwietnia, a także w niedzielę, 28 kwietnia, całkowicie zamknięte dla ruchu samochodów, pieszych i rowerów będą mosty Gdański i Śląsko-Dąbrowski. Główna defilada rozpocznie się w piątek 3 maja, o godz. 13.00. Analogicznie, jak w czasie próby, zmiany w ruchu zostaną wprowadzone od czwartku, 2 maja, od godz. 23.00 i potrwają do piątku, 3 maja, do godz. 18.00.