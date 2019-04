Sondaż IBRIS. Wygrywa PiS, na drugim miejscu Koalicja Europejska

Jeżeli wybory do Parlamentu Europejskiego odbyłyby się dziś, wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 38,7 procent. 33 procent badanych zadeklarowało, że swój głos odda na Koalicję Europejską. Na trzecim miejscu znalazła się Wiosna Roberta Biedronia z wynikiem 8,2 procent. Czwarte miejsce zajmuje Kukiz'15 (5,5 procent). Pozostałe komitety jak Konfederacja czy Lewica Razem są poniżej progu wyborczego. 7,1 procent ankietowanych wciąż nie wie, na kogo odda swój głos.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Obywatele UE wybiorą swoich przedstawicieli do PE między 23 a 26 maja. Pod koniec lutego prezydent Andrzej Duda podpisał porozumienie, zgodnie z którym wybory do PE w Polsce odbędą się między godziną 7 a 21 w niedzielę 26 maja. Od 25 maja od północy będzie obowiązywać cisza wyborcza.

Wybory do PE – ilu europosłów wybieramy?

Jeśli brexit dojdzie do skutku do czasu głosowania, wówczas obywatele wszystkich państw UE wybiorą 705 europosłów. Dotychczasowa liczba eurodeputowanych z Wielkiej Brytanii została podzielona – 27 mandatów zostało rozdzielonych między państwa członkowskie – Polska zyskała jeden mandat więcej, natomiast pozostałe 46 jest przeznaczone dla ewentualnego ponadnarodowego okręgu wyborczego, który może powstać w przyszłości lub możliwego przyszłego rozszerzenia. Polska wybierze 52 eurodeputowanych w przypadku brexitu, natomiast jeśli Wielka Brytania pozostanie w UE, wówczas będziemy mieć w PE 51 przedstawicieli. Jest to 5. pod względem liczebności reprezentacja w PE. Jako pierwsza zagłosuje Holandia -23 maja. Najdłużej będą głosować Włosi – do 26 maja do godziny 23. W niektórych krajach UE m.in. Belgii, Bułgarii czy na Cyprze głosowanie w wyborach jest obowiązkowe.