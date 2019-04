Napieralski i Arłukowicz się pogodzili. Były szef SLD pomaga byłemu konkurentowi w kampanii

Kampania wyborcza zaczęła się na dobre. A wraz z nią doszło do pojednania między byłymi politykami lewicy. Grzegorz Napieralski, były szef SLD i Bartosz Arłukowicz, były polityk Sojuszu Lewicy Demokratycnzej jeszcze kilka lat temu byli politycznymi przeciwnikami. Drugi najpierw pretendował do roli lidera lewicy, a potem zdecydował się opuścić klub SLD i przeszedł do Platformy Obywatelskiej.

Teraz, kiedy Grzegorz Napieralski również jest poza Sojuszem, panowie postanowili się pogodzić. – Napieralski pomaga Arłukowiczowi w kampanii do Parlamentu Europejskiego. Poprosił zaprzyjaźnionych działaczy, żeby pracowali dla Bartka w regionie – zdradza polityk lewicy. Grupa wspierających Arłukowicza aktywistów nazywa się #BartekTeam i podróżuje z politykiem po regionie spotykając się z potencjalnymi wyborcami. Były minister zdrowia jest dwójką na liście wyborczej Koalicji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego z okręgu zachodniopomorskiego. Jedynką na wyborczej liście jest Bogusław Liberadzki z SLD.