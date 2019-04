Zaginęła 17-letnia Patrycja. Wyjechała do Berlina nie informując o tym rodziny

O sprawie poinformowano na facebookowym profilu Zaginieni przed laty. Patrycja Sierańska w środę 24 kwietnia wsiadła w miejscowości Szelków do busa, który jechał do Warszawy. Tam miała spotkać się ze swoim chłopakiem, z którym pojechała później do Berlina. Bliscy 17-latki dowiedzieli się o jej wyjeździe do Niemiec wówczas, gdy ta pożyczyła telefon od przypadkowo spotkanej osoby na dworcu Berlin Ostbahnhof i zadzwoniła do matki.

Dziewczyna przebywała na dworcu ze swoim chłopakiem. Podczas rozmowy płakała, a jej telefon prawdopodobnie był zepsuty. Od tego czasu nie kontaktowała się z bliskimi, nie wiadomo też gdzie obecnie przebywa. Zaginięcie zostało zgłoszone warszawskiej policji, która prosi o przekazywanie informacji w sprawie 17-latki. Kontaktować można się również z redakcją profilu Zaginieni przed laty oraz z matką Patrycji pod numerem +48 518 567 850.

Jak wygląda Patrycja Sierańska?

Patrycja ma 152 cm wzrostu i waży ok. 50-52 kg. Ma zielono-szare oczy, włosy w kolorze jasny blond oraz bardzo jasną karnację. W dniu zaginięcia była ubrana w szare legginsy, czarne buty nike, białą bluzę oraz czarną kurtkę typu bomberka. Miała także przy sobie różową torebkę na ramię.